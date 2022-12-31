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Çukurova Üniversitesi personel alacak

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Çukurova Üniversitesi personel alacak
31 Aralık 2022 Cumartesi 11:14

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çukurova Üniversitesi'ne 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanlarda, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 23 (yirmi üç) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvuru işlemleri 30/12/2022 – 13/01/2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

İlanın detayları için tıklayınız.

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