Cumhurbaşkanı adayı Oğan: Biz harbe değil seçime gidiyoruz

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir" sözlerine İzmir'den yanıt verdi. Oğan, "Kimse seçime gölge düşürecek ve çatışma ortamını tetikleyecek bir davranış içinde bulunmasınlar. Biz harbe değil seçime gidiyoruz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarsı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Tarihi çarşıda vatandaşlarla fotoğraf çekilen iki isim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayı Oğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi" sözlerine ilişkin "Biz, 14 Mayıs gün Türkiye’nin selametle seçime gitmesini istiyoruz. Ancak görüyoruz ki önceki gün Süleyman Soylu bu seçimi darbe girişimi olarak nitelendirdi. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seçimlere gölge düşürecek açıklamalar yaptı. Buradan ikisini de uyarıyorum, kimse seçime gölge düşürecek ve çatışma ortamını tetikleyecek bir davranış içinde bulunmasınlar. Biz harbe değil seçime gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KONUŞUBİLİRSE SİYASİ TANSİYON DÜŞER"

Oğan açıklamalarının devamında ise "Türkiye ilk kez seçime girmiyor. Bütün vatandaşlarımızın sandıklara sahip çıkmasını, seçimlere sakinlik ve huzurun korunası için azami dikkati göstermesini istirham ediyorum. Bu çerçevede bizi başlatmış olduğumuz cumhurbaşkanı adayları arasındaki görüşme trafiğine Sayın Erdoğan’ın cevapsız kalmasının ne kadar yanlış olduğunun da bir kez daha ortaya çıktığını görüyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Biz cumhurbaşkanı adayları konuşabilmeliyiz. Cumhurbaşkanı adayları konuşabilirse Türkiye’deki deki siyasi tansiyon düşer. Korkarım ki Sayın Erdoğan ve Süleyman Soylu Türkiye’deki siyasi tansiyonu yükseltmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak biz bir o kadar sakin ve sükûnet içinde olacağız. Ama bu, oylarımıza sahip çıkmayacağımız anlamına gelmesin" diye konuştu.

"ANKETLERİ GÖZDEN GEÇİRSİNLER"

Anket şirketlerine de göndermede bulunan Oğan, "Bugün İzmir’de, dün Manisa ve Aydın’da olduğu gibi büyük bir ilgiyle ve alakayla karşılaştık İzmir halkına ve gençliğine bu ilgi için teşekkür ediyoruz. Anket şirketlerini buraya davet ediyorum. Anket şirketleşti bizimle İzmir’de bir gün geçirsinler ve daha sonra anketlerini tekrar gözden geçirsinler" dedi



"TÜRK MİLLETİNİN SİGORTASIYIZ"

Oğan açıklamalarının devamında ise "Bugün valilere talimat verildiğini ve alternatif bir YSK sisteminin AKP tarafından kurulmaya çalışıldığını öğrendik. Buradan uyarıyoruz Türki milletinin iradesinin sütüne ikinci bir irade kurmaya kimse koymaya çalışmasın. Yabancı seçmenlerin de Türki milletinin iradesinin üstünde davet edilerek hatta Suriye’ye gidenlere geri gelsin oy kullansın diye davetler yapıldığını duyuyoruz. Bunlar, Türk milletinin geleceği üzerinde tahakküm kurmaya çalışan fikirlerdir. Biz, ülkemizde yabancı istemiyoruz dediğimizde bugünleri gördüğümüz içindi. Yabancıdan kastımız turist değil, kaçaktır. Ülkemizi sömürmeye gelen ve düzenli bir asker gibi sınırlarımızdan kaçak girenlerdir. O sebeple hem Sayın Özdağ hem de ben bu ülkenin taşıyıcı kolanlarıyız ve Türk milletinin sigortasıyız. Türk milletini de bu sigortaya sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.

ÖZDAĞ'DAN 1924 ANAYASASI VURGUSU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise "Çalışmalarımızı ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la birlikte İzmir'de devam ettiriyoruz. Bütün medya ambargolarına, bütün kuşatmalara rağmen Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan ve Zafer Partisi, ATA İttifakı büyük bir dip dalgayla yükselişe halinde. Türkiye'nin HÜDA Par'la, HDP arasına sıkışmasına izin vermiyoruz. Türkiye'nin Atatürk'ün yaşama geçirmiş olduğu 1924 Anayasası'ndan ayrılmasına izin vermiyoruz. Sığınmacıların Türkiye'de kalmasına izin vermiyoruz. Türk halkı da bundan dolayı ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı ve Zafer Partisi'ni kucakladı. Şimdi iktidara doğru götürüyor" ifadelerini kullandı.







