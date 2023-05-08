Cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın seçim otobüsünün taşlı saldırı

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seçim otobüsünün saldırıya uğradığını belirterek, buna ilişkin görüntü kaydı ile şikayetçi olan araç sürücüsünün ifade tutanağını paylaştı

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van'da seçim çalışmalarını tamamlayıp Adıyaman'a geçmek için yola çıkan seçim otobüsünün Silvan'da saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırının HDP'liler tarafından düzenlendiğini ileri süren Oğan, "Normal şartlarda son dakika karar değiştirip uçak ile Ankara'ya dönmeseydik saldırıya uğrayan konvoyda biz de olacaktık. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok ama seçim otobüsümüz bir miktar hasar aldı. Otobüsümüzü durdurmaya çalıştılar ancak aracımız durmayarak kurulan saldırı barikatını yarıp geçti." ifadelerini kullandı.

Otobüsün jandarma bölgesine çekildiğini kaydeden Oğan, şunları kaydetti:

"Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırıldığını düşünüyoruz. Ortam gerilmesin diye aslında bu saldırıyı duyurmayacaktım. Ancak bir kısmı anonim ve trol hesaplardan, bir kesim Erzurum’daki provokatif eylem üzerinden bizi yargılamaya çalışıyor ve akıllarınca 'çekil baskısı' yaratmak istiyorlar. Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri madem öyle hadi buyurun Kemal Bey'i desteklediklerini açıklayan HDP’yi de kınayın, bu saldırıyı da kınayın, bu saldırı sonrası tepkinizi sizi destekleyen HDP’ye de gösterin!"

İfade tutanağını ve görüntüleri paylaştı

Oğan, sosyal medya hesabından seçim çalışmalarında kullanıldıkları otobüse yönelik taşlı saldırı sonrasına ilişkin görüntüleri ve şikayetçi otobüs şoförünün ifadelerinin yer aldığı tutanağı paylaştı.

Saldırının tutanak ve görüntülerinin kendisinden istendiğini belirten Oğan, "Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ziyaretimiz sırasında düzenleyeceğimiz basın toplantısında açıklamak için bekledik. Buyurun saldırının tutanak ve videolarının bir kısmı. Şimdi kınama yapabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Oğan'ın paylaştığı görüntülerde, otobüse giydirilen afişlerin bir kısmının söküldüğü, aracın bazı yerlerinde ise hasar olduğu görüldü.

Paylaşımda yer alan ifade tutanağıne göre, seçim otobüsünün şoförü Cengiz Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep'e gitmek için yola çıktıklarını, Silvan ilçesini geçtikten yaklaşık 2 kilometre sonra lastik patlamasını andıran bir ses duyduğunu aktardı.

İlk başta bu duruma anlam veremediğini belirten Kılıç, "Araca birkaç tane daha darbe gelince taşlandığımızı anladım ve aracın hızını artırarak oradan uzaklaşmaya çalıştım. Biz o esnada kimin taş attığını görmedik." ifadesini kullandı.

Güvenlik amacıyla Bağdere Jandarma Karakolu'na sığındıklarını ifade eden Kılıç, ardından Silvan Merkez Jandarma Karakolu'ndan ekiplerin müracaatlarını aldığını anlattı.

Yaralanmadığını ancak aracında 50 bin liralık maddi hasar oluştuğunu bildiren Kılıç, kendisine bu şekilde saldıranlardan şikayetçi olduğu kaydetti.