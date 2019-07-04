Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'a büyük suçlama

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti eski Milletvekili Oktay Saral’ın bir gümrük müdüründen, "Kuran kursu" adı altında 70 bin lira para istediğini öne sürdü. Saral’ın, bu konuda Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bir kağıda yazdığı notu da paylaştı.

Mahir Polat “Her bakanlığı belli çeteler mi yönetiyor? Devlet memurları yetkilileri çetelerin eline çetelerin medet umacak hale mi bırakıldı? Gümrük Bakanlığı’nı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın başında olduğu çete mi yönetiyor? Elimizde dosyalar mevcut, bu dosyaların Cumhurbaşkanında, Bakanda, savcılıkta ve Gümrük Teftiş Kurullarında bulunmasına rağmen bunlarla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış.” diyerek şöyle devam etti:



Oktay Saral



“Gürbulak, Gümrük Bölge Müdürlüğü Osman Bölükbaşı Dara tarafından 1.5-2 yıl yönetilmiş. Bu süreç içerisinde devletin ticari işlemler hacmi ve ithalat hacmi düşmesine rağmen devletin vergi gelirleri %200 artıyor. Türkiye'de yakalanan 3 ton uyuşturucu maddenin 2 tonu bu bölgede yakalanıyor. Bölge müdürünün görevde bulunduğu zamanda içindeki servis aracı 2 defa çıkar grupları ve terör örgütü tarafından silahlı saldırı ve roketatarlı saldırıya uğruyor. Bu dönem öncesinde Gürbulak’ta yakalanan uyuşturucu miktarı 500 gr, Osman Bölükbaşı Dara döneminde 2450 kg yakalanırken bu dönem sonunda yakalanan uyuşturucu miktarı 50 kilgramı dahi geçmemektedir. Fakat Türkiye içinde Gürbulak Gümrüğü’nden çıkışlı olduğu ortaya çıkan bir tıra yapılan operasyon sonucu 2 tona yakın uyuşturucu yakalanmıştır. Bir kumpas sonucu Osman Bölükbaşı Dara ve arkadaşlarının görevden alındığını görüyoruz. Bir kumpas sonucu açığa alınmalar var.” dedi.

Kumpasın göstergesi

“Açığa alma 3 müfettiş tarafından gerçekleştiriliyor. Bu ifadelerde ihbar mektupları ve ihbarcı ifadelerinde yer alan birçok ismin hakkında soruşturma başlatılmadığını ve korunduğunu gözlemliyoruz. Açığa alınanlar arasında Doğubayazıt ve Gürbulak Gümrüklerinde hiç çalışmamış Emine Göncü isimli bir hanımefendi ve Aykut Küçük adlı gümrüklerde hiç çalışmamış birinin de ismi var. Bu listenin önceden bakanlık tarafından hazırlanmış olup, müfettişlerin eline verilmiş olduğu apaçık ortadadır. Listede geçen diğer isimler hakkında hiçbir araştırma yapılmamış hiçbir soruşturmaya tabi tutulmamış olması, Gümrük Muhafaza Genel Müdürü Abdullah Soylu’nun para trafiğine yönelik teknik takip ve suçüstü işlemlerini yapmamış olması Abdullah Soylu’nun da bu kumpasın içinde olduğunu ve bir görev ihmali olduğunu gözler önüne sermektedir.”

Saral gümrüğü de sarmış

Polat, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AKP’nin geçen dönem Milletvekili Oktay Saral’ın yönlendirmesiyle bölgeye gitmişler. Oktay Saral, Saray’ı sardığı gibi Gürbulak Gümrüğü’nü de sarmış. Kardeşi Doğan Saral, Emre Görmez, Halil Çebi ve Ünal Çelik aracılığı ile isteklerde bulunmuştur. Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan kâğıt da kendi el yazısıyla Bölge Müdürlüğü’nden taleplerde bulunmuştur. Yazıda “Sevgili Müdürüm; dün nasip olmadı görüşemedik bu vesile ile bu notu gönderme zarureti hissettim beni kırmayacağını umuyorum şöyle ki: 1) son kez olmak üzere kuran kursumuzun 70.000 TL borcu kaldı. Bu konuda son kez yardımını talep ediyorum. 2) Taner USTA benim hemşerim senin de inandığın güvendiğim bir isim sevdiğim bir kardeşim iç şef olarak yeniden istihdam edilmesi talebimiz vardır. Bu iki hususu arz ederim. İnşallah beni memnun edersin. Allaha emanet ol!” diyerek Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı Dara’dan hem para istemiş hem de personel atamalarına müdahale ederek torpil talebinde bulunmuştur. Son kez olduğunu belirtmesi işlemin birkaç kez yapıldığını gösteriyor. Yazışmaların birinde Halil Çebi vasıtası ile de 127.000 ve 72.000 TL olmak üzere para istenmiştir. 7 bin TL maaşı olan bir devlet görevlisinden neye dayanarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı para istemektedir? Eğer bu parayı istiyorsa başdanışmanlığını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda bilgisi ya da izni var mıdır?” dedi.

Kaçakçılığa izin yoksa açığa alınırsın

Polat, “Gümrükleri yakından takip edenler bilirler ki eğer kaçakçılığa izin vermiyorsanız başınıza bu tür kumpaslar gelir. Bakanlığın bu memurları koruması gerekirken bu memurları neden itibarsızlaştırdığını merak ediyorum. Sayın Bakan'a birçok defa seslendim; “Gümrükleri bilmiyor olabilirsiniz umarım ki kendinize gelirsiniz! Gümrükleri zapturap altına alırsınız ve gümrüklerde çetelerin önüne geçersiniz. Biz sizinle Mersin Gümrüklerini de konuşmak zorunda kalmayız. Son zamanlarda Akut Onur Kalaycı’nın haberlerinde de yer alması ve aynı zamanda bize ulaşan ciddi ihbarlar ve dosyalar, Mersin Gümrüğü ile alakalı bir kaçakçılığında olduğunu gösteriyor.” dedi ve aynı zamanda konu ile alakalı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiklerini ifade etti.