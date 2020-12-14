Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı alındı
14 Aralık 2020 Pazartesi 20:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" dedi.

Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir.
 

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