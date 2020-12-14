Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" dedi.

Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir.

