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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu önünde bekleyen partililere hitap etti:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, K Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu'na girişi öncesinde dışarda bekleyen partililere seslendi. Erdoğan "14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu önünde bekleyen partililere hitap etti:
11 Nisan 2023 Salı 13:58

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip ErdoğanAK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu'na girişi öncesinde dışarda bekleyen partililere hitap etti. Seçim beyannamesini açıklayacakları günde bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. 14 Mayıs için hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz."

Alandaki katılımı görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, ana kademe, kadın kolları ve gençler olarak "gümbür gümbür" 14 Mayıs'a ilerlediklerini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı #Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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