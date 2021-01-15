Cumhurbaşkanı Erdoğan da aşı oldu

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları başladı. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, virüse karşı aşı oldu

Türkiye'ye virüse karşı aşılama çalışmaları başladı. Dün sağlık çalışanları aşı olmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Ankara Şehir Hastanesi'ne geçerek aşısını yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olduktan sonra ilk mesajını da Telegram'dan verdi. Erdoğan Telegram hesabına 'Ben de aşı oldum' yazdı.

Koronavirüs aşısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Aşılarımız gelir gelmez bakanımız, 'ilk aşıyı ben yaptıracağım' dedi ve dün ilk aşıyı, Bilim Kurulu üyeleri ile yaptırdı. Ben de, 'aşıyı yaptıracağım' demiştim, ben de Merkez Karar'daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım bu aşıyı yaptırdık, yaptırıyoruz" dedi.

SİYASİ LİDERLERE SESLENDİ

Erdoğan, parti liderlerine de seslenerek aşı olmaları çağrısında bulundu. Parti liderlerinin ve milletvekillerinin aşı olmasının, aşı kampanyasını teşvik edeceğini belirten Erdoğan, yaklaşık 25-30 milyon doz aşının daha geleceğini ifade etti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı, hastanede tedavi altında olanlara da şifa diledi.



28 GÜN SONRA İKİNCİ DOZ

Aşının ikinci dozunu da 28 gün sonra yaptıracağını ifade eden Erdoğan, "5 dakika aşı, 15 dakika da istirahat, ondan sonra da serbest kalıyor. Böyle bir sürecin içindeyiz. 25-30 milyon doz aşı Çin'den gelecek. Almanya ile olan irtibatlarımız var, bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. Onlar da Mayıs civarında devreye girecek. İkinci dozu 28 gün sonra yaptıracağım" şeklinde konuştu.