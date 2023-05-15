Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına yani sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Kazanan; seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin önünde toplanan kalabalığa balkondan hitap etti. Erdoğan, "Birileri mutfakta, biz de balkonda. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurt içi oyların gayrı resmi sonuçlarının belli olması hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Tabii biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu ‘öndeyiz’ diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor; ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz" dedi.



'KAZANAN ÜLKEMİZ OLMUŞTUR'

Erdoğan, en büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yansıtan vatandaşlara ettiğini söyleyerek, "Seçimde tercihini bizden, AK Parti’den, Cumhur İttifakı’ndan yana kullanan kardeşlerime haseten şükranlarımı sunuyorum. Kazanan; seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla, vatandaşlarının siyasi tercihinde özgürlüğüyle dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır" diye konuştu.



'HER ZAMAN MİLLİ İRADENİN KARARINA SAYGI DUYDUK'

Erdoğan, seçimlere katılım çok ciddi oranda yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Bu gerçeği, milletimizin tercihini huzur içinde sandığa yansıtmasıyla gösterdik. Kayda değer hiçbir üzüntü verici hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık. Bu gerçeği tüm parti temsilcilerinin gözetimi altında yürütülen seçim süreci ve sonuçlarının şüphesiz oluşuyla gösterdik. CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerinin kullanımı hem seçim sisteminin güvenirliği bakımından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. Kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur. Biz siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına yani sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Cumhur İttifakı işini biliyor. Gereğini yaptınız. Herkesten de biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Seçim kampanyası dönemindeki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bu süreçte herkes milletimize sözünü söylemiş, milletimiz de bugün kararını vermiştir. Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın bir anlamı yok" dedi.



‘YURT DIŞI OYLARIN SAYIMLARI DEVAM EDİYOR’

Erdoğan, milletin kararının ne olduğunu gayrı resmi kesin sonuçlar açıklandığında hep birlikte göreceklerini belirterek, "Sonuç ne olursa olsun bugünkü seçimlerde cumhurbaşkanlığında tercihini bizden yana yaptığı görülen 27 milyona yakın vatandaşımın her birine şükranlarımı sunuyorum. Tercihini kimden yana yaparsa yapsın bu demokrasi şölenine katılan yaklaşık 56 milyon vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçim sistemimizin yüzde 50 artı 1 oy sınırı sebebiyle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Eğer milletimizin kararı cumhurbaşkanı seçiminin tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesela yok. Şayet milletimiz tercihini seçimin 2’nci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üzerinde yeri var. Biz yüzde 50’nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Zira yurt dışı oylar tamamıyla ülkemize intikal etmiş değil. Sayımları devam ediyor. Bunun için teşkilat mensuplarımızdan ve bize gönül veren tüm kardeşlerimden, sandıklardaki ilçe ve il seçim kurullarındaki işlemler bitene kadar teyakkuz halinde olmaya devam etmelerini istiyorum. Seçim zaferimizin gölgelenmesine yol açacak en küçük bir rehavete, en küçük bir zafiyete izin vermeden süreci takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.



'KANDİL’DEN TALİMAT ALANLARLA BİRLİKTE OLMADIK’

Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı’nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelendiğini belirterek şunları söyledi:

"Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı’ndadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Dolayısıyla mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı’na veren milletimizin tercihinin cumhurbaşkanlığı seçiminde de güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymuyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Biz daima ve elbette bu seçim sürecinde de gittiğimiz her meydanda milletimize ne söylediysek seçimde de onun sonucunu aldık. Ne dedik; bir olacağız. Hamdolsun milletimizin gönlündeki yerimizi tahkim ederek bir olduk. İri olacağız. Hamdolsun; ülkemizi daha da güçlendirerek iri olduk mu? ‘Diri olacağız’ dedik. Hamdolsun milli iradenin üstünlüğü üzerindeki bulutları dağıtarak diri olduk mu? ‘Kardeş olacağız’ dedik. Hamdolsun sandıktaki tercihi ne olursa olsun yeni güne 85 milyon kardeş olarak girdik mi? Dikkat edin biz teröristlerle kol kola olmadık. Biz Diyarbakır’daki Kürt kardeşlerimizin ölümüne neden olan Selo ile beraber olmadık. Biz ‘cezaevi kapılarını kırarak bebek katillerini dışarı salacağız’ diyenlerle beraber olmadık. Biz Kandil’den talimat alanlarla birlikte olmadık. Biz talimatı sadece Rabbimizden alırız. Milletimizden alırız."