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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet-millet el ele vererek yaralarımızı süratle sarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlarımıza yönelik belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz. Hamdolsun, devlet-millet el ele vererek yaralarımızı süratle sarıyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet-millet el ele vererek yaralarımızı süratle sarıyoruz
24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi görüşü ne olursa olsun, 6 Şubat’ta yaşadığı büyük afetin ardından sandığa giden, tercihini demokratik yollarla gösteren deprem bölgesindeki tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır. Bizim vazifemiz hiçbir ayrım gözetmeden sizlere aşkla hizmet etmektir, 21 yıldır biz de bunu yaptık. Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlarımıza yönelik belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz. Hamdolsun, devlet-millet el ele vererek yaralarımızı süratle sarıyoruz" dedi.

'HİÇBİR ZAMAN KARAMSARLIĞA KAPILMAYIN'

Erdoğan, deprem illerinde 910 bini aşkın çadır ile 117 bin konteynerin kurulumunu tamamladıklarını ve 13 bine yakın iş yerini de faaliyete aldıklarını belirterek, "Bugüne kadar 175 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Muhalefetin, çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden diline doladığı Hatay Defne Devlet Hastanemizi 57 gün içinde hizmetinize sunduk. Önümüzdeki ekim-kasım gibi de inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız. 319 bini ilk bir senede olmak üzere toplamda 650 bin afet konutu inşa edeceğiz. Gönlünüzü ferah tutun. Lütfen hüzünlenmeyin, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin. Biz yanınızdayız. Allah’ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
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