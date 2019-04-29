Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik teröre teslim olmadık, olmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, sıkılan kurşunlar neyse son aylarda ekonomimize yapılan saldırılar da aynısıdır. Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu. Erdoğan, istişare geleneğinin hem inançlarının hem de kültürlerinin en önemli hasletlerinden biri olduğunu söyledi. Ekonominin öncelikler arasında olacağını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Son 6 yılda neredeyse kesintisiz bir şekilde art arda maruz kaldığımız saldırılar, güvenliğimiz ile birlikte ekonomimizi de hedef aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin amacı ülkemizin sadece yönetimini ele geçirmek değildi, aynı zamanda ekonomimizde sabote edilmeye çalışıldı. Son olarak geçtiğimiz ağustos ayında kur ve onunla bağlantılı olarak faiz ve enflasyon üzerinden ekonomimizi çökertmeye yönelik bir saldırıya uğradık. Kısa sürede gereken tedbirleri alıp, normalleşme sürecine geçişi sağladık. Bu saldırı elbette sıkıntılara yol açtı ama aynı zamanda ekonomimizin de direncini artırdı. Ülkemize dayatılan kur, faiz, enflasyon şer üçgenine karşı nasıl davranmamız, nasıl karşılık vermemiz gerektiğini gördük. 2018 yılını her şeye rağmen başarılı bir şekilde geride bıraktık. Son çeyrekteki küçülmeye rağmen yılı yüzde 2,6 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapattık. Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti. Tüm verilerin yükselişe işaret ettiğini görüyoruz."

Bombalarla aynı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önlerinde seçim gerilimi yaşamayacakları 4 yılı aşkın sürenin bulunduğuna dikkat çekti. Yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Geçtiğimiz 17 yıldaki tecrübelerimiz bize önümüzdeki 4 yılda çok büyük başarılara imza atabileceğimizin güvenini veriyor. Ekonomide yeni dönemin ilk yol haritasını seçimden hemen sonra açıkladık. Vergi sistemi, tarım, bankacılık ve finans gibi alanlarda bu yıl içinde hayata geçireceğimiz yapısal değişiklikleri kamuoyu ile paylaştık. Ağustos ayından beri yaşanan sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça, başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz. Esasen ekonomide, son 9,5 ayda yaşananlar, ülkemizin ekonomi gerçeklerinden kaynaklanmış da değildir. Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, sıkılan kurşunlar neyse son aylarda ekonomimize yapılan saldırılar da aynısıdır. Hatta 1 ay öncesinde de benzer girişimler oldu. Hemen tedbirlerimizi alıp, kimse fark etmeden önünü kestik. Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız" dedi.

Birlik içinde olalım

Vatandaşa, yatırımcıya ve iş dünyası temsilcilerine ricada bulunmak istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Onları George, Hans buralara getirmedi; onları bu millet buralara getirdi. Şu anda bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Biz bu ülkede yatırımcımızın, girişimcimizin karşısında değiliz ama bu milletin karşısında olanlar da bilsinler ki onlar da bizi karşılarında bulurlar. Her türlü desteği veren biziz. Ülkemizde teşvik bölgelerini onların emrine veren biziz. 6 ayrı bölgede her türlü desteği bugüne kadar verdik, veriyoruz. Biz birlik, beraberlik içinde olursak karşımızda duracak hiçbir güç yoktur. Hep birlikte hangi hedefe yönelirsek yönelelim başarmama ihtimalimiz yoktur. Terör belasını ortadan kaldırmaya, bölgemizde oynanan oyunları bozmaya mı ihtiyacımız var; 82 milyon beraber hareket edersek bunu da çözebiliriz. 2023 hedeflerini birileri hayal olarak göstermeye çalışıyor. Biz birlikte çalışırsak bunun ötesine geçmemiz mümkündür."