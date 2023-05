Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye ittifakı, milletten 2'nci kez kırmızı kart yemiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten 2’nci kez kırmızı kart yemiştir. Türkiye’nin 16 Nisan 2017 referandumuyla birlikte zaten terk ettiği eski sisteme dönüş önerilerini bir kez daha elinin tersiyle itmesi son derece manidardır" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 79'uncu Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, "81 vilayetimizde faaliyet gösteren 365 oda ve borsamızın tamamını, 1 milyon 800 bine yaklaşan üyemizin hepsini birer alperen olarak görüyoruz. Sizlerin şahsında büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye’ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep sizlerle yol yürüdük. Ne yaptıysak beraber yaptık. Sırt sırta vererek beraberce başardık. Demokrasimize yönelik tehditlere sizlerle beraber göğüs gerdik. Ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan saldırıları beraber püskürttük. Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarı hikayesini, kamu-özel sektör dayanışması içinde hareket ederek beraberce yazdık. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız. İş dünyasıyla, sivil toplumuyla, siyaset kurumuyla el birliği gönül birliği içinde inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

'KADER SEÇİMİ YAŞADIĞIMIZIN FARKINDAYIZ'

Erdoğan, seçimlerin demokrasiye yakışır bir olgunlukla gerçekleştiğini belirterek, "Elbette seçim sürecini tüm yönleriyle enine boyuna değerlendireceğiz. Aynı şekilde sokaklardaki o eşi benzeri görülmemiş coşkunun arkasında yatan sebepleri de çok iyi analiz edeceğiz. Gerek anlamı gerekse sonuçları itibarı ile ülke olarak bir kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Milletimiz tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi istiklal ve istikbalimize yönelik hayasız akımları görmüş, iradesine sahip çıkarak bunları durdurmuştur. Türk ile Kürdün, Alevi ile Sünni’nin arasına serpilmek istenen fitil tohumlarını aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu mübarek topraklar reddetmiştir. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyasete yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır" dedi.

'HER BİR VATANDAŞIM SEÇİMİN KAZANANIDIR'

Erdoğan, seçim maratonunun kazananının Türk demokrasisi ve Türk milleti olduğuna vurgu yaparak, "Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım bu seçimin tartışmasız kazananadır. Kampanya sürecinde yapılan tüm kışkırtmalara rağmen sandığa gölge düşürmeyen her bir insanımız bu seçimin kazananıdır. Yabancı dergi kapakları üzerinden yürütülen propagandalara aldırmadan, hiçbir baskı altında kalmadan, iradesini sandığa yansıtan her bir kardeşim bu seçimin kazananıdır. Kendi öz yurdunda yıllardır parya muamelesi gördüğü halde hukuk ve meşruiyetten ayrılmayan sessiz çoğunluk bu seçimin kazananıdır. Sırf farklı tercihlerde bulunduğu için iğrenç hakaretler uğrayan yüreği yaralı depremzedelerimiz bu seçimin en büyük kazananıdır. Terör örgütü mensuplarının tehditlerine boyun eğmeyerek sandıklara koşan yurtdışındaki tüm gurbetçilerimiz bu seçimin kazananıdır. Dünyanın dört bir yanında ‘Türkiye’ denilince gözleri parlayan, gözlerinden aşağı damlalar akan, ülkemiz için dua eden, bizimle sevinip bizimle üzülen tüm mazlum ve mağdurlar bu seçimi kazananıdır. Allah’a hamdolsun milli irade bir kez daha en güzel en hayırlı şekilde tecelli etmiştir. Türkiye Yüzyılı teklifimiz hem 14 Mayıs’ta hem de 28 Mayıs’ta milletimiz tarafından büyük bir teveccüh ile kabul görmüştür. Halkımız önce Mecliste çoğunluğu 323 milletvekili ile Cumhur İttifakına, ardından Cumhurbaşkanlığını yüzde 52,18 oy oranıyla şahsımıza vererek 5 sene daha 'istikrar sürsün Türkiye büyüsün' demiştir. Millet ilkeler ve değerler yerine bakanlık ve milletvekili pazarlığı üzerine kurulu kumar masasına tekmeyi vurarak devirmiştir" ifadelerini kullandı.

'BUNUN DERSİNİ MİLLETİM SANDIKTA VERDİ'

Erdoğan, ‘hesap uzmanıyım’ diyerek övünenlerin Dimyat'a pirince giderken ellerindeki yaklaşık 40 milletvekilinden de olduğunu belirterek, "İktidar hırsı ile yapılan yanlış hesaplar bu sefer Bağdat’tan değil ama sandıktan dönmüştür. Bakınız ben hesap uzmanı değilim, ekonomistim. Burada bu hesabı sizlerle de paylaşayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekil sayısı 2018’de 146 idi. 2023’te vekil sayısı 169’a çıktı. Fakat buradan kiralık vekiller verdiler. Onlar da 40 tane. 40 tane kiralık vekil gidince bu defa net olarak nereye düştü CHP’nin vekili, 129’a düştü. Şimdi hesap uzmanı bu işi böyle yapar mı? 40’ı gitti 129 vekil kaldı. Ve 17 vekil burada düşmüş oldu. Bundan sonrasını herhalde oraya gönül vermiş olan tüm CHP’li arkadaşlar da düşünecektir. Eski Türkiye ittifakı, sandıkta milletten 2’nci kez kırmızı kart yemiştir. Türkiye’nin 16 Nisan 2017 referandumuyla birlikte zaten terk ettiği eski sisteme dönüş önerilerini bir kez daha elinin tersiyle itmesi son derece manidardır. Bu kirli ittifaklar bu kirli bir araya gelişler, 6 tane cumhurbaşkanlığı yardımcılığı bu tür yanlış bir araya gelişler ne demokrasiye sığar, ne bu milletin ruh köküne, kültürel değerlerine yakışır. Bunun dersini benim milletim sandıkta verdi" dedi.

Muhalefetin önce ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ dediğini hatırlatan Erdoğan, "Önce öyle başladılar. Ama kampanya sonuna doğru artık bunu kullanmaktan vazgeçtiler. Bu noktada özellikle dünyada en gelişmiş ülkelerin ve dolayısıyla bizim de ortaya koyduğumuz sistem kabul gördü. Siyaset kurumunun sandıktan çıkan bu iradeyi doğru bir şekilde okuması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.