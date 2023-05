Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan Türkiye'dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Fakat kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye’dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir. Kazanan demokrasimizdir" dedi

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan kalabalığa hitap etti. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte kalabalığı selamlayan Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Sinan Oğan da eşlik etti.



Partililerin sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan, "Bu millet sevilmez mi? Biz severiz. Kandil’dekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez. Ama biz severiz. İşte şu anki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada. Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz. Cumhur İttifakı'nı bu yolda yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Gece gündüz demeden yürüdük. Ve sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz" dedi.



'İRADESİNE SAHİP ÇIKAN HER VATANDAŞA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçiminin 2’nci turunun kayda değer herhangi bir sıkıntı, sorun yaşanmadan tamamlandığını belirterek. "Seçimin gayrı resmi sonuçlarına göre milletimiz cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bize tevdi etmiştir. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Gerek 14 Mayıs’ta gerek 28 Mayıs’ta tercihini hangi partiden ve hangi adaydan yana kullanmış olursa olsun yurt içinde ve yurt dışında sandık başına giderek iradesine sahip çıkan her vatandaşa teşekkür ediyorum. Bu süreçte seçimin en sağlıklı şekilde yürümesi için görev yapan kamu personelini, parti temsilcilerini, sandık görevlilerini, müşahitleri, emniyet mensuplarını ve diğer herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.



'KİMSE KAYBETMEMİŞTİR'

Erdoğan, çok partili siyasi hayatın en önemli seçimlerinden birinde milletin kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullandığını ifade ederek, "Seçimin ilk turunda milletimiz TBMM üyelerinin çoğunluğunu Cumhur İttifakı’na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştur. Bugün yapılan 2’nci tur seçimiyle milletimizin cumhurbaşkanlığındaki yani yürütmedeki tercihi de kesinleşmiştir. Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Fakat kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye’dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir. Kazanan demokrasimizdir. Hatırlarsanız; biz her fırsatta ‘kazandığımızda ülkemizde kimse kaybetmeyecek’ demiştik. Yine aynı şekilde 'biz kazandığımızda tek kaybeden ülkemizle ilgili kirli senaryoların saikleriyle onların aparatları olan terör örgütleri ve tefeciler olacak’ demiştik. Şimdi buradan aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Biz bu çağrıyı laf olsun diye değil tüm kalbimizle yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye’nin gücü 85 milyonun hep beraber olmasından kaynaklanıyor" dedi.



'KİRALIK VEKİLLER VAR'

Erdoğan, hesap uzmanı olmadığına dikkat çekerek, "Ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var. 2018'de CHP'nin vekil sayısı 146 idi. Hesap yapıyoruz ya. 2023’de vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var. Fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere ne yaptı; 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı nereye düştü; 129’a. 146’dan 129’a. Hangisi büyük. Herhalde ‘129 büyüktür’ diyemezseniz. 146’dan 129’a bu milletvekilleri sayısını düşürene de herhalde ‘haydi’ diyemezseniz. Şimdi Kandil’dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle ‘haydi’ diyebilirsiniz; ama bu millet yutmuyor ve yutmadı. 17 vekil düşmüş durumda. Ne diyordu; ‘Eğer Selo’yu dışarıya çıkarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz’ diyordu. Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo’dur. Adaletin, hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye’de sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo’yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Zira bizim iktidarımızda adalet mülkün esasıdır, bu değiştirilemez" dedi.



'KİMLERİN KİMLERLE BERABER OLDUĞUNU GÖRDÜNÜZ'

Erdoğan, "Bugün rahmetli Erbakan'dan rahmetli Türkeş'e davalarına aşkla bağlı milletin tüm adamlarının mücadelelerinin gayesine ulaşma günüdür. Bugün bizim ülkemize kazandırdığımız eserlerin, milletimize yaptığımız hizmetlerin üzerine Türkiye Yüzyılı’nın müjdesini verme günüdür. İşte bunu sizlerle yapıyoruz. Bugün kendi vatandaşlarımızın, hem de geleceklerini bizimle birlikte gören dost ve kardeşlerimizin zafer ve şükür dualarının arşa ulaştığı gündür. İşte sandıklar kapandı. Telefon zincirleri akmaya başladı. Körfez’den İngiltere ve Rusya’ya kadar hepsi tebriklerini bildirdiler ve yarın da yine bu tebriklerin devam edeceğini görüyoruz. Türkiye’nin son 10 yıldır önüne kurulan tüm tuzaklar, sırtına saplanan tüm hançerler işte bugünü engellemek içindir. Alman dergileri, Fransız dergileri, İngiliz dergileri Erdoğan’ı yıkmak için kapaklar atmadılar mı? Bu kapakları yazmadılar mı? İşte onlar da kaybettiler. Aylardır karşımızda kurulan ittifakları gördünüz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu gördünüz. Terör örgütlerinden sapkın akımlara kimlerin karşımızda dikildiğini gördünüz. Buna rağmen ne oldu? Hamdolsun; başaramadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü bu millet mayasının ne kadar sağlam, basiretinin, ferasetinin ne kadar güçlü olduğunu yaşadığı her badirede tekrar tekrar ispatlamıştır" ifadesini kullandı.



'YAPARSAK YİNE BİZ YAPARIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin zafiyetini yakalama, bulma gibi gayretin içerisine girenlerin yine kaybedeceğine işaret ederek, "Sadece şu seçimler boyunca şahit olduklarımız bile milletimizin şu onurlu duruşunu göstermiştir. Milletimizle aramızdaki muhabbet köprüsü böylesine güçlü olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz mücadele, çözemeyeceğimiz sorun, hal yoluna koyamayacağımız mesele yoktur. Şimdi Rabbime beni böyle bir milletin evladı olarak dünyaya getirdiği için hamdediyorum. Seçimler bittiğine göre artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye tamamıyla tahsis edeceğiz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, insanlarımızı hayata bağlamak önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir. Sadece kalbimiz değil elimiz de hep deprem bölgesinin üzerinde olmaya devam edecektir. Enflasyonun yol açtığı fiyat artışından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Bunları çözmek bizim için zor bir şey değil. Bunları başbakanlığım döneminde faizi 4,6’ya, enflasyonu 6,2’ye indirerek ispatlayan biz değil miydik? Biz bu işi yaşadık, yaptık. Ama bunların böyle bir derdi var mı; yok. Bunlar laf ola beri gele. Yaparsak yine biz yaparız" dedi.

'İSTİHDAM ODAKLI BİR ÜRETİM EKONOMİSİ TASARLIYORUZ'

Erdoğan, şu anda faizin yüzde 8,5'a indirildiğini hatırlatarak, "Ve enflasyon da göreceksiniz; o da inecek. Onlar bizimle yarışamaz. Onlar IMF’nin kapısında nöbet tutarlar. Biz şimdi yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Güven ve istikrar; bu iki kavram çok önemli. Hep siyasette arkadaşlarımla bunu konuştum. Bununla yola devam edeceğiz. Ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramının üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetim, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Sanayiden enerjiye her alanda giderek artan üretim gücümüzün sağladığı imkanları herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceğiz. Ve Bay Bay Kemal’in ortakları ne diyordu; ‘Biz güneyimizdeki terör örgütleri ile beraber olacağız’ Bununla kalmadılar. Oradaki petrol kaynaklarını bu teröristlerle paylaşmanın adımlarını attılar. İşte Kamışlı bunlardan bir tanesidir. Koalisyon güçleriyle ortak hareket ettiler. Vatandaşlarımızın talebi olan sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerini de bu politikanın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Şu anda ülkemize ve milletimize yakışır yol ve yöntemlerle vatandaşlarımızın bu konudaki beklentilerini karşılamak görevimizdir" diye konuştu.

'1 MİLYON SURİYELİNİN DÖNÜŞÜNÜ TEMİN EDECEĞİZ'

Erdoğan, Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladıklarını bildirerek, "Şimdi Katar ile bir işbirliği yaptık. Yeni bir iskan projesiyle birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha dönüşünü temin edeceğiz. Eğitimden sağlığa, sanayinden tarıma kadar ülkemize asırlık kazanımlar sağladığımız alanlarda çıtayı daha yukarıya taşıyacak yatırımlarla yolumuza devam edeceğiz. Kısacası önümüzdeki dönemin her anını Türkiye Yüzyılı'na yakışır eser ve hizmetlerle değerlendireceğiz" dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından ittifak partisi liderleriyle el ele tutuşarak kalabalığı selamladı.