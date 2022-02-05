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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı
05 Şubat 2022 Cumartesi 15:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile koronavirüse yakalandıklarını duyurdu

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.  Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki kalabalığa video bağlantısıyla ile seslenen Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" demişti.

Etiketler; #erdoğan #Koronavirüs #omicron #cumhurbaşkanı
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