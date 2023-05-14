Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy verme demokrasimize yakışır şekilde tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt genelinde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam" ifadelerini kullandı.

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