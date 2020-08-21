Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiği müjdesi, Ege'de sevinçle karşılandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dağ, "Rabbim bize görülmedik bir kapının açılmasını nasip etti. Yerli ve milli bir enerji için, bağımsız ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." temennisinde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Karadeniz'de bulunan doğalgazın ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek "Çalışmalarda emeği geçen mühendisimizden işçimize tüm çalışanlara şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise "Karadeniz'in Fatih'i, Türkiye'nin yeni döneminde büyük bir adım olacak. Tarihimizin en büyük doğalgaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla." dedi.

Açıklamayı televizyon karşısında izlediler

Birçok ilde olduğu gibi Manisa'da da vatandaşlar açıklamayı heyecanla takip etti.

Sarıgöl ilçesine bağlı Bahadırlar Mahallesinde yaşayan köylüler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla bekledikleri müjdeyi dinlemek üzere yayın saatinde köy kahvehanesinde toplandı.

Köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi." açıklamasının ardından bulunan doğalgazın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Mahalle sakinlerinden Ali İhsan Ülgen, komşuları petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen Türkiye'de bu enerji kaynaklarının olmamasını her zaman hayretle karşıladığını belirterek, "Bu siyaset üstü bir sevinç, herkesin sevinmesi gerek." dedi.

Demirci ilçesinde de kahvehaneler, açıklama öncesi doldu.

Yenice Mahallesinde açıklamayı takip eden vatandaşlardan Metin Çakmak, açıklamayı heyecanla beklediklerini belirterek, "Doğalgaz rezervi bizleri mutlu etti. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

İzmir, Aydın ve Denizli'de de vatandaşların kahvehanelerde ve halka açık televizyon yayını yapılan iş yerlerinde açıklamaları takip ettikleri gözlendi.