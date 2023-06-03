Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurulu açtıktan sonra, Anayasa, İçtüzük, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu ve bugüne kadarki teamüllere uygun olarak, törenin şeklinin nasıl olacağı hakkında bilgi verdi. Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiğine dair Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenen tutanağın kendisine takdim edileceğini ve ant içme töreni yapılacağını belirtti.

Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı teslim almak ve ant içmek üzere, İçtüzük gereğince, TBMM Geçici Başkanvekili Suat Pamukçu tarafından TBMM Genel Kurulu Salonu'na davet edileceğini ve Pamukçu ile Başkanlık Divanı kürsüsüne geleceğini söyledi.

Genel Kurulun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacağını ifade eden Bahçeli, Erdoğan'a önce seçildiğine dair tutanağın takdim edileceğini, daha sonra Erdoğan'ın hitabet kürsüsüne gelerek ant içeceğini kaydetti.

Milletvekilleri, görevliler ve davetlilerin; Erdoğan'a tutanağın takdimini ve Erdoğan'ın ant içmesini ayakta dinleyeceğini dile getiren Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ant içtikten sonra İstiklal Marşı'nın okunacağını ve ardından da Erdoğan'ın salondan ayrılacağını bildirdi.

TBMM Geçici Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul Salonu'ndan ayrılırken, milletvekilleri, görevliler ve davetliler tarafından ayakta selamlanacağı bilgisini verdi.

Devlet Bahçeli, daha sonra Suat Pamukçu'dan, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağın takdim edilmesi ve ant içmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Kurul Salonu'na davet etmesini istedi.

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Meclis'imiz adına hoş geldiniz, diyorum." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suat Pamukçu eşliğinde, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerinin salona girdiği, Divan arkasındaki kapıdan salona girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile salondaki davetliler uzun süre ayakta alkışladı. İYİ Parti milletvekilleri, Erdoğan'ı ayakta karşıladı; CHP ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri ise ayağa kalkmadı.



Mazbatayı Devlet Bahçeli'den teslim aldı

Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık Divanı'nda, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair mazbatayı Devlet Bahçeli'den teslim aldı ve ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yemini yaptı:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla; devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Milletvekilleri ve Genel Kurul Salonu'ndaki davetliler, Erdoğan'ın ant içmesini uzun süre alkışladı.

Devlet Bahçeli'nin İstiklal Marşı'nın okunacağını belirtmesi üzerine İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ailesine ve Genel Kurula el sallayarak, Başkanlık Divanı'nın arkasındaki kapıdan, Suat Pamukçu eşliğinde salondan ayrıldı.

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçimi için 7 Haziran Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek gösterilecek rekor bir katılımla ve demokrasi şöleni havasında sühunet ile neticelendirdi. 14 Mayıs’ta TBMM’de görev yapacak 28'inci dönem milletvekillerini belirleyen milletimiz, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da şahsımıza yüzde 52,18 oy oranı ile yine büyük bir teveccüh gösterdi. Hamdolsun bir 5 sene daha ülkemize ve necip millerimize hizmet edecek olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin de güven oyu aldığı bu seçimlerin milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızla sarıp söz verdiğimiz gibi depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12’nci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin, ruhun şad olsun."