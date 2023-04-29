Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST 2023'te

TEKNOFEST 2023'te konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yarınların uzay yolcularını, mucitlerini, pilotlarını, mühendislerini, fizikçilerini, Aziz Sancar'ın izinden giderek, Türkiye'ye yeni Nobeller kazandıracak yeni bilim insanlarını gördüğünü belirterek, "Bugün burada, ülkemizi gönül huzuruyla ellerine teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'te yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremleri sonrasında milletin imdadına koşan T3 Vakfı ile Baykar şirketini tebrik ederek, Baykar'ın "asrın felaketi" karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

T3 Vakfı ve TEKNOFEST gönüllüsü gençlerin birçok kez bölgeye giderek depremzedelerin kara günlerinde yanlarında olduklarını anlatan Erdoğan, fedakarlıkları ve gayretleri dolayısıyla gençleri kutladı.

Erdoğan, Kahramanmaraş'ta temelini az önce beraber attıkları deprem konutları için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de teşekkür ederek, Azerbaycan makamları ve halkının bu süreçte dostluğun ve kardeşliğin ne demek olduğunu gösterdiklerini ifade etti.

Bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağının verdiği emeklerin boşa gitmediğini bizzat kendi gözleriyle görmesi olduğunu aktaran Erdoğan, "Biz Türkiye'de bir teknoloji ekosistemi inşa etmek için gerçekten çok çaba harcadık. Gençlerimizin hayallerinin peşinden korkusuzca gidebileceği bir iklimi ülkemizde kurmak için de çok mücadele verdik. İşte bugün, yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını, serpildiğini ve meyveye durduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabb'ime TEKNOFEST gençliğinin dalga dalga büyüyen şu coşkusuna şahit olmayı bizlere nasip ettiği için hamdediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"Gençler, bugün burada sadece Türkiye Yüzyılı'nın mimarları yok. Burada aynı zamanda geleceğin Hezarfen Ahmedi Çelebileri, istikbalin Uluğ Beyleri, Ferganileri, Birunileri, Ali Kuşçuları var. Burada, hayalleri yarım kalan Vecihi Hürkuşlar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller, Şakir Zümreler var. Burada okuyan, araştıran, ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan, yarının bilim adamları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri var. Aynı zamanda, burada çok değerli dünürüm, rahmetli Özdemir Bayraktarları var. Ve varisleri değerli Canan yengem (Bayraktar) var. O da bu işin bütün muhasebatını bizzat tutmuş bir anne, bir eş, böyle bu işi yürüttüler. Öbür tarafta kardeşlerin bu işe sahip çıkışları, onlar da bunun için ayrı bir dinamizm oldu. Rabb'im hepinizin yolunu, ufkunu ve bahtını açık etsin diyorum."

- "Gençler, dünyanın devler ligine bu ülkeyi sizler taşıyacaksınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını parçaladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını biz kurduk. Gençlerimize, 'Ben de yapabilirim.' öz güvenini biz kazandırdık. Dışa bağımlılığın, montajcılığın, sürekli başkalarına muhtaç yaşamanın milletimizin kaderi olmadığını biz gösterdik. Kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm mazlum ve mağdurların umudu olan bir Türkiye'nin temellerini attık. Yatırımlarımızla ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline biz getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizler inşa edeceksiniz. Gençler unutmayın, biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Dünyanın devler ligine bu ülkeyi sizler taşıyacaksınız. Tam bağımsızlık hayalimizi gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Bin yıldır elden ele, nesilden nesile geçen o kutlu sancağı inşallah burca sizler dikeceksiniz. Bu ülkenin gençleri olarak davamızı sizler omuzlayacak, bayrağı evlatlarınıza sizler teslim edeceksiniz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerleri inşallah sizler ihya edeceksiniz. Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin, Sultan Abdülhamid'in, Çanakkale'de toprağa düşen kınalı kuzuların ruhlarını Gazi Mustafa Kemal'le birlikte sizler şad edeceksiniz. Bacımızın örtüsüne uzanan kirli ellere dünyayı dar eden istiklal harbi kahramanlarımızın açtığı yolda sizler yürüyeceksiniz."

- "Emeklerimizin başarıya ulaştığının müjdesini görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum"

Sözünü ettiği gençliği karşısında şu anda gördüğünü anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu meydanda 40 yıllık mücadelemizin zafer muştusunu görüyorum. Burada yarınların uzay yolcularını, mucitlerini, pilotlarını, mühendislerini, fizikçilerini görüyorum. Aziz Sancar'ın izinden giderek, Türkiye'ye yeni Nobeller kazandıracak yeni bilim insanlarını görüyorum. Bugün burada, ülkemizi gönül huzuruyla ellerine teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyorum. Fedakarlıklarımızın, emeklerimizin, ilmek ilmek dokunan zorlu bir sürecin başarıya ulaştığının müjdesini görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, her birinin ardında mühendislerin, teknisyenlerin alın teri, emeği ve azmi olan yüksek teknolojiye dayalı projelerini birer birer hayata geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece son aylarda yaşadığımız gelişmeleri sizler de gördünüz. Az önce değerli kardeşim de (Aliyev) ifade etti; Kızılelma havalandı, Togg satışa sunuldu. İşte Kızılelma, hemen karşımızda duruyor. Akıncı burada. TCG Anadolu gemimiz Deniz Kuvvetlerine teslim edildi ve TCG Anadolu son haftayı da inşallah İzmir'de geçirecek. Çok anlamlıdır, ne demek istediğimi anlıyorsunuz."

TEKNOFEST'ten notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in direksiyonunun başına geçtiği Anadolu kırmızısı rengindeki Togg ile Atatürk Havalimanı apronundan TEKNOFEST'in düzenlendiği alana doğru ilerledi.

Togg'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in birlikte geldiği Togg, TEKNOFEST alanına girişte tek sıra dizilen gençler tarafından karşılandı. Gençler, Togg'un üzerine kırmızı ve beyaz renklerde karanfil attı.

Erdoğan ve Aliyev, alana gelişleri esnasında "Çırpınırdı Karadeniz" ezgisiyle karşılandı.

Ana sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, alandaki vatandaşları selamlayarak karanfil dağıttı.

Daha sonra Erdoğan, Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile TEKNOFEST paydaşları, TEKNOFEST pozu vererek fotoğraf çektirdi.

- Uzay yolcularına Türk bayrakları teslim edildi

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaya gidecek Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'e, uzaya götürecekleri Türk bayraklarını teslim etti. Bayrakları alan Gezeravcı ve Atasever de peçlerini çıkararak, Erdoğan'a takdim etti.

Ardından sahneye davet edilen iki uzay yolcusunun ailesi de Erdoğan'la sohbet etti. Erdoğan, uzay yolcuları ve aileleriyle TEKNOFEST pozu vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı ve Atasever ile de ayrıca TEKNOFEST pozu verdi.

Bu esnada, Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye giren gençlerle selamlaşarak sohbet etti.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Libya Başbakanı Dibeybe, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren gençlerle TEKNOFEST pozu verdi.

Programa, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma da İstanbul semalarına yükselerek, TEKNOFEST'te dereceye giren gençleri kutlamak için Atatürk Havalimanı üzerinden geçiş yaptı.

Programın sonunda Selçuk Bayraktar tarafından Erdoğan, Aliyev ve Dibeybe'ye hediye takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.