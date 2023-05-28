Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!" ifadeleri yer aldı.