Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dört yıllık kesintisiz icraat döneminde; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam konularında hızlı sonuçlar alacak çözümler üzerinde duruyoruz" dedi Kaynak: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni reformlara hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2018 Faaliyet Raporunda, 2002-2018 arası dönemde Türkiye'nin yıllık ortalama yüzde 5,6 gibi ciddi bir büyüme oranı yakaladığını belirterek "2018 yılı Ağustos ayındaki spekülatif ataklara rağmen, geçen seneyi de yüzde 2,6 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapattık" dedi.

Erdoğan, 17 yılda tesis edilen istikrar ve güven iklimi sayesinde her alanda çok büyük başarılara imza attıklarını belirterek, bu başarıların önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inandığını söyledi.Cumhurbaşkanı, raporda şu değerlendirmelerde bulundu: Son 17 yılda ihracat, turizm ve yatırım rakamlarında yaşanan değişimler, ülkemizin nereden nereye geldiğini açıkça gösteriyor. 2002 yılında GSYH'ye oranla yüzde 10,5 olan genel devlet açığı, 2018 yılında yüzde 1,9 olarak öngörüldü. Türkiye, yakın tarihimizin en büyük atılımlarına bu dönemde şahit oldu.

Ekonomide attığımız adımlarla hem milletimizi zenginleştirdik, hem de devletimizi güçlendirdik. Eğitimden adalete, sağlıktan sosyal güvenliğe kadar birçok alanda yeni yapısal reformların hazırlıklarına devam ediyoruz. Özellikle yatırım, üretim, ihracat ve istihdam konularında hızlı sonuçlar alacak çözümler üzerinde duruyoruz. Türkiye olarak, 2023 hedeflerimize ulaşmamız için önümüzde dört yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Bu dönemi en güzel, en verimli şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Hedeflerimize ulaşmak için mücadele ederken, hesap verebilirliğin esasını teşkil eden mali saydamlıktan da taviz vermeyeceğiz.