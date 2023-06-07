Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlar yemin etti

Yeni kabinede görev alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanlar, TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti

TBMM Genel Kurulu, geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da önce milletvekili seçilen eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve eski bakanlar yemin etti. Ardından, geçici Meclis Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuyarak bakanları tek tek kürsüye davet etti. Yeni atanan bakanlar yemin etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda ant içti. Bakanların yakınları da yemin törenini locadan takip etti.