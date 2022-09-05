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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bilişim personeli alacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bilim personeli alımı yapacağını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bilişim personeli alacak
05 Eylül 2022 Pazartesi 10:15

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, ilanda yer alan bilişim personeli pozisyonlarına, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.   

 

İlan için son başvuru tarihi 20 Eylül 2022 olarak açıklanmıştır.


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