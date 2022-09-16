EMEL SAYIN'I GÖĞSÜNDEN ÖPÜNCE...
EMEL SAYIN'I GÖĞSÜNDEN ÖPÜNCE...
0
KARŞIYAKA'DA PEDALA BASACAKLAR
KARŞIYAKA'DA PEDALA BASACAKLAR
0
KİTAP FİYATLARINA TEPKİ!
KİTAP FİYATLARINA TEPKİ!
0
50 KONSERİNİ İPTAL ETTİ
50 KONSERİNİ İPTAL ETTİ
0

Cumhuriyet savcısı intihar etti!

Cumhuriyet savcısı intihar etti!
16 Eylül 2022 Cuma 16:11

Batman’ın Gercüş ilçesinde cumhuriyet savcısı Abdul Samet Yılmaz (28) evinde başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hayati tehlikesi bulunan A.S.Y. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan savcı kurtarılamadı

Batman’ın Gercüş ilçesinde yaklaşık 2 ay önce atanan cumhuriyet savcısı A.S.Y, öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde tabancası ile başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.S.Y., burada ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. A.S.Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A.S.Y.'nin bir süre önce evlendiği öğrenildi.  

KURTARILAMADI

Batman'ın Gercüş ilçesinde, evinde başına tabancayla ateş eden ve ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan cumhuriyet savcısı Abdul Samet Yılmaz (28), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #batman #cumhuriyet savcısı #intihar
Önceki Haber
Çeşme açıklarında tekne battı: 5 göçmen öldü!
Sonraki Haber
Antalya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Antalya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Antalya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
0
Doğum gününü kutlayan Buse, ertesi gün ölü bulundu!
Doğum gününü kutlayan Buse, ertesi gün ölü bulundu!
0
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
0
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alacak
0
12 gündür kayıp kişinin cesedi ormanda ağaca asılı halde bulundu!
12 gündür kayıp kişinin cesedi ormanda ağaca asılı halde bulundu!
0
Azerbaycan'da şehit sayısı 71'e yükseldi!
Azerbaycan'da şehit sayısı 71'e yükseldi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.