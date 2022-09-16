Cumhuriyet savcısı intihar etti!

Batman’ın Gercüş ilçesinde cumhuriyet savcısı Abdul Samet Yılmaz (28) evinde başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hayati tehlikesi bulunan A.S.Y. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan savcı kurtarılamadı

Batman’ın Gercüş ilçesinde yaklaşık 2 ay önce atanan cumhuriyet savcısı A.S.Y, öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde tabancası ile başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.S.Y., burada ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. A.S.Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A.S.Y.'nin bir süre önce evlendiği öğrenildi.

KURTARILAMADI

Batman'ın Gercüş ilçesinde, evinde başına tabancayla ateş eden ve ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan cumhuriyet savcısı Abdul Samet Yılmaz (28), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.