Cumhuriyetimiz dünyaya örnektir

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar “29 Ekim 1923’te Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti; kararlılığın, vatanseverliğin, fedakarlığın, aklın, birlikteliğin, inancın, bağımsızlığın simgesidir. Cumhuriyet, boyunduruk altına girmektense, ölmeyi tercih eden bir milletin yansımasıdır” dedi

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Amerikalı tarihçi ve psikiyatrist Prof. Arnold Ludwig’den örnek vererek “Ludwig, sıfırdan ülke yaratmak, toprakları genişletmek, iktidarda kalınan süre, askeri başarı, sosyal mühendislik, ekonomik başarı, devlet adamlığı, ideoloji ortaya koyma, ahlaken örnek olma, siyasi miras ve ülkenin nüfusu” ölçütlerinden oluşturarak dünya liderlerini puanladığı bir sistemde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, 1941 lider içinde “20’nci yüzyılın en büyük lideri” olarak nitelendirmesini dayanakları ile sunmaktadır. Yüzyılın lideri ile 4 yıllık zorlu ve meşakkatli bir mücadelenin sonunda kazanılan zafer, salt bir zaferin çok ötesindeydi. Hasta adama rağmen, sıfırdan bir ülke yaratan, ona can veren, ruh katan, şanlı bayrağı dalgalandıran, bereketli toprakları vatan, zengin kültürü ile bu milleti millet yapan bir zafer” dedi.

Ya istiklal ya ölüm

29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti; kararlılığın, vatanseverliğin, fedakarlığın, aklın, birlikteliğin, inancın, bağımsızlığın simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Yorgancılar “Cumhuriyet, boyunduruk altına girmektense, ölmeyi tercih eden bir milletin yansımasıdır. Cumhuriyet, bu millet için “Ya İstiklal Ya Ölüm”dür. Üstelik, kadın, çocuk, erkek, yaşlı, fakir, zengin demeden...hep birlikte el ele, omuz omuza.... Büyük bir gururla, heyecanla beklediğimiz 100. yıla doğru yaklaşırken, o gün Meclisin sahneden çekilmesini bekleyen dış güçler, bugün de aynı heves içerisinde türlü oyunların peşinde olabilir. Ancak, bu milletin DNA’sındaki birliktelik ve inancı yok saymakta, aklın ve bilimin ışığında güçlü temellerle kurulan, laik, çağdaş, sanayileşmiş bir ülkenin toplumunu küçümsemektedirler” diye konuştu.

Başaracağız

Tarihin, tozlu sayfalardan ibaret olmadığını hatırlamanın, en önemli görevimiz olduğunu da sözlerine ekleyen Yorgancılar “29 Ekim ruhu ile her alanda daha güçlü, daha çağdaş, daha müreffeh bir Türkiye için birlikte, hep birlikte mücadele etmektir. Dün yırtık çorapları, gömlekleri yamalayan Ayşe ninelerden, gözünü kırpmadan savaşan Kara Fatma’lara, yırtık çarıkları ile cepheden cepheye koşan Mehmetçik’ten, Seyit onbaşılara, Hasan Tahsin’lere kadar bu topraklarda en ufak hakkı olan her bir yiğit, cesur vatan evladına borcumuz büyüktür. Çağın gerektirdiği eserlerle, daha büyük hedefler için daha sağlam adımlar atmaya ihtiyacımız var. Hatırlayalım, hatırlatalım: Atalarımız, dün birlikte başardı. Bizler de, bugün birlikte başaracağız” diye konuştu. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 97. yılını coşkuyla kutluyor, başta ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geçmişten bugüne tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimizin önünde saygı ile eğiliyorum”