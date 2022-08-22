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Dağlık alanda anne ve kızının cansız bedenleri bulundu!

Dağlık alanda anne ve kızının cansız bedenleri bulundu!
22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:45

Kilis'te dağlık alanda iki kişinin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede ölenlerin Suriye uyruklu 50 yaşındaki Nura Hac Süleyman ile kızı 13 yaşındaki Rihm Elmuhammed olduğu belirlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Olay, dün akşam Topdağı köyü yakınlarında meydana geldi. Koyun otlatan çoban, eski kum ocağının olduğu dağlık bölgede 2 ceset görünce polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, aralarında 100 metre mesafe bulunan cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırdı. Burada yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edildi. Cansız bedenlerin, Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman ile kızı Riham Ali Elmuhammed'e ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada, anne ve kızın, akrabaları olan Suriyeli Ş.H.S. tarafından öldürüldüğü saptandı. Kentten ayrıldığı saptanan Ş.H.S., jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Kilis'e getirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kilis #ölüm #suriyeli #ölü bulundular
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