VİAGRA BU HASTALIĞA İYİ GELİYOR
VİAGRA BU HASTALIĞA İYİ GELİYOR
0
ENGELLİ KEDİLER YUVA BEKLİYOR
ENGELLİ KEDİLER YUVA BEKLİYOR
0
ŞAMPİYON ÖĞRETMEN
ŞAMPİYON ÖĞRETMEN
0
DAMADA POMPALI TÜFEK TAKTILAR
DAMADA POMPALI TÜFEK TAKTILAR
0

Damada pompalı tüfek taktılar!

İstanbul Beylikdüzü'nde, düğününde arkadaşları damada takı olarak pompalı tüfek taktı

Damada pompalı tüfek taktılar!
07 Aralık 2021 Salı 09:58

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir düğünde kaydedildi. Çiftin düğününe gelenler bir süre eğlendikten sonra takı törenine geçildi. Takı merasimi sırasında damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı pompalı silahı damadın boynuna taktı. Takı merasiminin sunumunu yapan kişi, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" dedi. Pompalı tüfek takan arkadaşlar ile gelin ve damat daha sonra beraber fotoğraf çektirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #düğün #damat #pompalı tüfek #takı
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu: Türk lirası nasıl pul edilir, kitabını yazmışlar
Sonraki Haber
Taekwondo şampiyonu öğretmen, öğrencilerine örnek oluyor
Öğrenci yurdunda vahşet! Başını satırla kesti ve...
Öğrenci yurdunda vahşet! Başını satırla kesti ve...
0
Kız yurdunda isyan: Korkuyoruz
Kız yurdunda isyan: Korkuyoruz
0
Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oldu: Ağaçlar devrildi, yollar su doldu, dereler taştı...
Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oldu: Ağaçlar devrildi, yollar su doldu, dereler taştı...
0
Kaza sanıldı ama cinayet olduğu ortaya çıktı!
Kaza sanıldı ama cinayet olduğu ortaya çıktı!
0
Cesedi çöplükte bulunan bebeğin ölüm nedeni belli oldu!
Cesedi çöplükte bulunan bebeğin ölüm nedeni belli oldu!
0
Yük treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti!
Yük treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.