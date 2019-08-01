Damadını yardımcı atayanlarla işimiz yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Burhaniye Kitap Fuarı'nın açılışında konuşma yaparak, tanıdığı kişileri belediye bünyüsine getirenlere ilişkin eleştirilerde bulundu.

“31 Mart’ta seçilen belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize büyük görevler düşmektedir. Belediye başkanlarımız çalışacak, biz arkasında duracağız. Ama onlar, evrensel demokrasi kazanımlarına uygun hareket edecek. Birisi damadını ülkenin ekonomisinin başına getiriyor diye ondan cesaret alıp damadını yardımcı falan atayanlarla da işimiz yok. Çok açık söylüyorum. 2023 yürüyüşünü zaafa uğratmaya kimsenin hakkı yok” dedi