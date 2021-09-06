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Damatlar da ikiz, gelinler de!

Adıyaman'da, ikiz kardeşler Nursel (28) ve Nurgül Tepe (28) kendileri gibi ikiz olan Abuzer (28) ve Gaffari Koparal (28) ile evlendi

Damatlar da ikiz, gelinler de!
06 Eylül 2021 Pazartesi 08:37

Hasan ve Sıdıka Tepe'nin 5'i kız 2'si erkek olan çocuklarından ikiz kız kardeşler Nursel Tepe  ile Nurgül Tepe, Mustafa ve Halime Koparal'ın 10 çocuğundan en küçükleri olan ikiz Abuzer Koparal ve Gaffari Koparal kardeşler geçtiğimiz yıl görücü usulüyle tanıştı. Geçen yıl nişanlanan ikiz kardeşler, dün düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğün salonunda gerçekleştirilen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yakınları ve misafirler katıldı. Sema gösterisinin yapıldığı düğünde çiftin nikahları Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından kıyılırken, vali Mahmut Çuhadar ise şahitlik yaptı. 

Nikahın ardından düğüne katılan misafirler davul zurna eşliğinde eğlenirken, ikiz kardeşler ise mutlu olduklarını dile getirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ikiz evlilik #ikiz kardeşler evlilik #evlilik
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