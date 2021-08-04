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Danıştay Başkanlığı 70 kişi alacak

Danıştay Başkanlığı 70 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Danıştay Başkanlığı 70 kişi alacak
04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:46

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda 30 (otuz) Zabıt Kâtibi, 5 (beş) Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat), 30 (otuz) Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför), 1 (bir) Mübaşir, 4 (dört) Programcı alınacaktır.

 

İlan için son başvuru tarihi 20 Ağustos 2021 olarak açıklanmıştır.


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Etiketler; #danıştan başkanlığı #iş ilanı
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