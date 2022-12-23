Danıştay Başkanlığı işçi alımı yapacak

Danıştay Başkanlığı sürekli çalıştırmak üzere işçi alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Danıştay Başkanlığı, hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 5 sürekli işçi (Güvenlik Hizmetleri için) alınacaktır.

Sürekli işçi kadrosu başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, 26/12/2022 – 30/12/2022 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine-şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.



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