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Danıştay Başkanlığı personel alacak

Danıştay Başkanlığı sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı

Danıştay Başkanlığı personel alacak
24 Aralık 2022 Cumartesi 11:31

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 12'nci maddesi, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2022 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınavı sonucuna göre Sözleşmeli Personel pozisyonunda 1 (bir) Programcı, 1 (bir) Mübaşir, 20 (yirmi) Zabıt Katibi ve 45 (kırk beş) Destek Personeli (Aşçı, Garson, Şoför ve Temizlik Hizmetlisi) alınacaktır.

Başvurular 26.12.2022 Pazartesi günü Saat 00:01'de başlayacak olup, 04.01.2023 Çarşamba günü saat 23:59:59'da sona erecektir. 


İlanın detayları için tıklayınız.

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