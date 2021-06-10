Danıştay'dan 'Andımız' açıklaması: İçeriği yasalara aykırı değil!

Danıştay tarafından yapılan açıklama ile "Andımız" kararının gerekçesi paylaşıldı. Metinde, "Dava sadece andın okutulup okutulmamasına dairdi. Dava konusu işlemde hukuka aykırı bulunmuyor. Andın içeriği Anayasa ve yasalara aykırı değil. Öğrenci Andı halen eğitim materyali olarak kullanılıyor. Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor." ifadeleri yer aldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi'nin Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını geçtiğimiz aylarda bozmuştu. Bugünse Danıştay ilköğretim okullarında okutulan "Andımız" metninin okutulmamasına ilişkin kararının gerekçesini paylaştı. Açıklamada, "Dava sadece andın okutulup okutulmamasına dairdi. Dava konusu işlemde hukuka aykırı bulunmuyor. Andın içeriği Anayasa ve yasalara aykırı değil. Öğrenci Andı halen eğitim materyali olarak kullanılıyor. Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor." ifadelerini kullandı. Danıştay MEB'in okullarda Andımız okutmama kararına vize vermişti.