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Darp edilen genç, baygınlık geçirince taksinin çarpması ile öldü!

Darp edilen genç, baygınlık geçirince taksinin çarpması ile öldü!
28 Eylül 2022 Çarşamba 14:28

Antalya'da darp edildikten sonra baygınlık geçiren 30 yaşındaki Çağrı Aktaş'a bu kez de taksi çarptı. Aktaş hayatını kaybederken, Aktaş'ın babasının da 1 hafta önce yaşamını yitirdiği öğrenildi

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Tartıştığı kişiler tarafından darbedilen Çağrı Aktaş, yol ortasında baygınlık geçirdi. Kısa süre sonra yoldan geçen H.Ü.'nün kullandığı 07 T 4507 plakalı taksi, Aktaş'a çarptı. İhbarla gelen sağlık ekibi, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olası başka kazaya karşı yolda önlem aldı. İncelemenin ardından Aktaş'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. H.Ü. ise polis merkezine götürüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Otopsinin ardından sabah morgdan alınan Çağrı Aktaş'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aktaş'ın, 1 hafta önce de babasını kaybettiği ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #darp #taksi #kaza #ölüm
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