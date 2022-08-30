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Darphane 30 kamu işçisi alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu

Darphane 30 kamu işçisi alacak
30 Ağustos 2022 Salı 10:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No: 55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No: 6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 3 meslek için 30 kamu işçisi alımı yapılacaktır. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 29.08.2022 - 02.09.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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