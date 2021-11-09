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Darphane ve Damga Matbaası işçi alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sürekli çalıştırmak üzere 42 işçi alımı yapacağını duyurdu

Darphane ve Damga Matbaası işçi alacak
09 Kasım 2021 Salı 09:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 18 meslek için 46 kamu işçisi alımı yapılacaktır.

 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.

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