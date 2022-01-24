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Darphaneye 52 işçi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 52 kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu

Darphaneye 52 işçi alınacak
24 Ocak 2022 Pazartesi 10:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No: 55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No: 6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 3 meslek için 52 kamu işçisi alımı yapılacaktır.

 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 28 Ocak 2022 olarak açıklanmıştır.


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