Darüşşafaka sınavı 26 Mayıs'ta 24 ilde

Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz öğrenciler için her yıl düzenlediği giriş sınavı, 26 Mayıs'ta Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek.

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara ücretsiz ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 26 Mayıs'ta gerçekleştireceği 2019 yılı sınavında başarılı olan öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı ücretsiz kolej eğitimi alma imkanı sağlayacak. "Eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla 1863 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti'nin her yıl düzenlediği sınav, binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Başvuru için 20 Mayıs son

Başarılı olan 120 öğrencinin 8 yıl boyunca ücretsiz yatılı eğitim alma imkanı elde edeceği sınava katılmak isteyen adaylar başvuru evraklarını 20 Mayıs'a kadar Darüşşafaka Ortaokuluna elden ya da posta yoluyla ulaştırabilecek.

Sınav, 26 Mayıs pazar günü saat 10.00'da Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin her ilinden başvuruların kabul edileceği sınava, söz konusu 24 il dışından katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine ulaşım masrafları da Darüşşafaka tarafından karşılanacak.

Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından, ortaokuldan üniversiteye kadar yabancı dil ağırlıklı, 21. yüzyıl becerilerini elde edebilecekleri kaliteli bir eğitim alma fırsatı yakalayacak.

Fırsat eşitliğini amaçlıyoruz

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, 156 yıl önce 5 Osmanlı gencinin girişimiyle kurulan cemiyetin, yetenekli, annesi veya babası olmayan öğrencilere "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuna yönelik olarak üstün eğitim veren, milletin destekleriyle bugüne gelen Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu belirtti. Bu yıl gerçekleştirilecek sınava başvuruların devam ettiğini aktaran Öktem, "Her sene yaklaşık 120 öğrenci alıyoruz. Türkiye'de bizim alım şartlarımıza uyan dördüncü sınıfta olan, anne veya babasını kaybetmiş, ekonomik durumu kötü olan yaklaşık 10 bin tane alınabilir adayımız var. Geçen sene yaklaşık bin 300 öğrenci sınava katıldı. Hedefimiz mümkün olduğunca fazla öğrenciye ulaşarak, ihtiyaç sahibi tüm çocuklarımıza akılcı, eşitlikçi, çağdaş bir eğitim olanağı sunabilmek. Daha birinci günden Darüşşafaka'nın ana misyonu olan 'eğitimde fırsat eşitliği' penceresini onlara açabilmek." diye konuştu.

Öğrencileri sınava girdikten sonra sağlık kontrolünden geçirdiklerini ve sosyoekonomik durumunu incelemek için aile ziyareti yaptıklarını belirten Öktem, Darüşşafaka'da okumaya hak kazanan öğrencilere lise sonuna kadar karşılıksız tam burslu ve yatılı eğitim alma imkanı sağladıklarını dile getirdi.

Becerilerini ölçüyoruz

Öktem, sınavın 2 bölümden oluştuğunu, birinci bölümde genel bilgi düzeyinde Türkçe-Matematik sorularının, ikinci bölümde ise öğrencilerin algılaması ve yorumlanmasını ölçmek için genel yetenek sorularının yer aldığı bilgisini vererek, "Burada amaç sadece bilgiyi ölçmek değil, çocuğun öğrenme becerisine de bakıyoruz. Bizim için önemli olan çocuğun işlenebilir temel zekası. Bu sınavla öğrencilerimizin öğrenme becerilerini ölçüyoruz." dedi.

Okulda 81 ilden çocuğun eğitim görmesini istediklerini dile getiren Öktem, "Yerel şartlardan dolayı özellikle doğudan gelen yavrularımızda bilgi eksikliği olabiliyor. Gelenlerin içerisinde bazen Türkçeyi zor konuşanlar oluyor. Çocuğa baktığınızda gözleri pırıl pırıl, ışık saçıyor. O bilgi eksikliğini burada verdiğimiz eğitimle kapatıp, onun üzerine İngilizce, Fransızca öğretiyoruz. Onları hızla adapte edip, arkadaşlarıyla aynı seviyeye getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayatları kurtulur

Türkiye'nin dört bir yanından öğrencinin sınava katılması için birçok şehre gittiklerini, şu an 74 ilden öğrencileri olduğunu fakat 81 ilden öğrenciye eğitim verebilmek için gayret ettiklerini vurgulayan Öktem, "Çocuklarımız Darüşşafaka'ya girdiklerinde hayatları kurtulur. Bunun ötesinde memlekete, ailelerine bir fayda sunabilecek duruma gelirler. Bürokraside, eğitimde ve üst pozisyonlarda birçok Darüşşafakalıyı günümüzde görebilirsiniz. Darüşşafakalılar milletten aldıklarını millete vermeyi seven insanlardır." şeklinde konuştu.

Okulda 50'ye yakın kulübün olduğunu aktaran Öktem, "Yeter ki çocuklarımızın hayalleri ve ilgi duydukları konulara yeterince hitap edelim." ifadelerini kullandı. Öktem, uygun şartları taşıyan tüm öğrencilerin sınava girmeleri için çağrıda bulundu.