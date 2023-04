Davutoğlu: Cumhur İttifakı denilen bu yamalı bohça yoluna devam ederse özgürlük kalmayacak

Gündoğdu Meydanı'ndaki Millet İttifakı Mitingi'nde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "14 Mayıs’ta sadece bir iktidar değişimini yaşatmayacağız. İkinci yüzyılın yol haritasını ortaya çıkaracağız. Demokrasi ve özgürlükler, insan hakları. Eğer Cumhur İttifakı denilen bu yamalı bohça yoluna devam ederse bugünkü yasaklar baskılar, dezenformasyon yasası gibi medya baskıları devam edecek ve özgürlük kalmayacak" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de Gündoğdu Meydanı'ndaki Millet İttifakı Mitingi'nde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,"İzmir destansı bir toplulukla dünyanın her bir köşesine yurdun her bir ucuna diyor ki: Biz buraya yeni bir ufuk çizmeye yeni bir kader yazmaya geldik. Her birinizi kucaklıyorum. Yeni bir ufka yürüyoruz. Nasıl bir kader, nasıl bir eşik; bunu konuşalım. 200 yıllık modernleşme tarihimizin 150 yıllık meclis, 100 yıllık cumhuriyet tarihimizin görmediği bir yansıma, yaşamadığı bir tecrübeyle buradayız. Farklı siyasi partiden gelen altı genel başkanla bir aradayız. Bu tabloyu oluşturmak için mücadele eden 13. Cumhurbaşkanımız kemal Kılıçdaroğlu’na ve tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. Aylarca görüştük, hiçbir şey gizli olmadı. Bir tarafta birbirini doğru düzgün tanımadan devam eden hepsi asık suratlı Cumhur İttifakı diğer yandan vakur Millet İttifakı. 14 Mayıs’ta sadece bir iktidar değişimini yaşatmayacağız. İkinci yüzyılın yol haritasını ortaya çıkaracağız. Demokrasi ve özgürlükler, insan hakları. Eğer cumhur ittifakı denilen bu yamalı bohça yoluna devam ederse bugünkü yasaklar baskılar, dezenformasyon yasası gibi medya baskıları devam edecek ve özgürlük kalmayacak. Ama biz size söz veriyoruz; özgürlük alanlarını geliştireceğiz, herkes eşit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının onurunu yaşayacak. Herkes istediği gibi konuşacak, istediği gibi inanacak. Yeni Türkiye’ye özgürlük hakim olacak. Biz de sizden söz bekliyoruz, özgürlüklerin hayata gelmesi için yola çıktık. Bu değişikliği yapacağız destek istiyoruz söz veriyor musunuz?" ifaadelerini kullandı.

"BU DÜZENİ DEĞİŞRİECEĞİZ"

Bağımsız yargı vurgusu da yapan Davutoğlu, "‘Devletin dini adalettir’ diyen bir inançtan geliyoruz. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz güven olmaz. Bugün talimatla yürüyen yargı mekanizmasını tam bağımsız bir yargı sistemine dönüştüreceğiz. Bugün birçok etkilerle neredeyse yolda yürüyenin güvensiz hissettiği bu düzeni değiştireceğiz. Sinan Ateş’in katillerini ortaya çıkaracağız! Talimatla değil vicdanla karar veren hakimlerin yargısı gelecek. Destek verecek misiniz? Adalet için mücadeleye hazır mısınız? İşte bu söz her yerde yankılanır. İnsan onuruna yakışır bir hayat standardı ve ekonomik düzen. Bugün tek akıl ve devlet kaynaklarını yakınlarına peşkeş çeken sistem fakirleri daha fakir zenginleri daha zengin yaptı. İşte biz bu çürümüş düzene söz vereceğiz. Faizcilere peşkeş çekilen 250 milyar Türk Lirasını, 218 milyar doları tek tek hesap sorarak milletimize dağıtacağız. Yiğidi bir kuru soğana muhtaç ettiler, şimdi o yiğitler soğan bile bulamıyor. Hakça bir sistemle vatandaşımızın çocuklarına, torunlarına çekinmeden hediye alabildiği bir düzen yapacağız. Orta direği ayağa kaldırmak için biz size söz veriyoruz, siz bize destek verecek misiniz? Size siyasi ahlak, temiz siyaset sözü veriyoruz. Bir yolsuzluk düzeni hakim. Her gün sosyal medyadan nasıl bir yolsuzluk düzeni olduğunu görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ile el ele siyasi ahlakı Türkiye’de hakim kılacağız. Size söz veriyoruz temiz siyaset ve liyakatle bu cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

DAVUTOĞLU'NDAN YILDIRIM ÇIKIŞI

Konuşmasında son Başbakan Binali Yıldırm'ı da eleştiren Davutoğlu, " Bugünlerde hepiniz takip ediyorsunuz. Bu kader kavşağında seçimi kaybedeceğini düşünen iktidar mensupları saldırmaya başladı. Bu ülkede benden sonra başbakanlık yapan biri. Tabii seçim kazanarak başkan olmadı, siz bu şehre onu belediye başkanı bile yapmadınız. Ben hiçbir zaman birine hakaret etmem ama milli iradeye söz edenlerle hesaplaşırız. Biz millet ittifakı bu ülkenin tek bir kuruşunun, tek bir terinin yabancılara verilmesine izin vermeyeceğiz. Hiçbirimiz yabancılarla iletişimde değiliz. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ‘Aptal olma’ diye mektup yazılmayacak. Kimseden korkarak Ankara siyaseti belirlenmeyecek. O başbakana, İzmirliler’in seçmediği siyasetçiye seslenmek isterim: Önce sen yurtdışında olan milyar dolarları ülkemize getir sonra başkalarına yabancılardan bahset. Bizim yurtdışında tek bir semtimiz yok, yaşarsak da burada yaşayacağız, ölürsek de burada öleceğiz" diye konuştu.