İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kente gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ortak basın açıklaması yaptı.

Başkan Soyer desteklerinden dolayı Başkan İmamoğlu’na teşekkür ederek “Engelleri dayanışmayla ortadan kaldıracağız. Dayanışmayı sürdüreceğiz” dedi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki çadır ziyaretinin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Başkan Tunç Soyer, depremin hemen ardından İzmir’e ekip gönderen Başkan Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Soyer, "Her birinize ayrı ayrı minnettarız. İyi ki varsınız ve bu destek elini uzattınız. Yaralarımızı hafifletmek için omuz omuza çalıştık. Bundan sonra yaşadığımız şehirlerin daha güvenli hale gelmesi, insanların yaşadıkları evlere, konutlara güvenebilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Engelleri dayanışmayla ortadan kaldıracağız. Dayanışmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Duyar duymaz seferber olduk”

Türkiye'nin deprem gerçeği ile yüzleşmesi gerektiğini ve bu sorunu çözmek zorunda olduğunu bildiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yarın her an İstanbul veya Türkiye'nin herhangi bir yerinin başına bu sıkıntı geldiğinde bizim yanımıza koşacak, can cana, beraber kol kola, omuz omuza mücadele verecek kıymetli kurumlarımız, değerli yöneticilerimiz var. Bunlardan biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ben İzmir depremini covid-19 ile mücadele esnasında hastanede hissettim. Hep takip ettim. Başkanımızla kontak halinde kaldık. İzmir'e ve burada yaşayan yurttaşlarımıza katkı sunma konusunda elimizden ne geliyorsa seferber olduk. Bu bizim sorumluluğumuz. Sorumluluğuz en üst seviyede yerine getirmek için aynı duyarlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Örnek dayanışma

Devletin kurumları, belediyeler, gönüllülerle birlikte burada büyük bir dayanışmaya şahit olduğunu aktaran İmamoğlu, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün heyetine teşekkür ediyorum. Bu çok kıymetli, iyi bir koordinasyon olmazsa oradaki katkının yardımın da bir anlamı olmuyor. O bakımdan bunlar çok değerli" dedi.

"Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına katkımız devam edecek İmamoğlu, İzmir'de arama kurtarma faaliyetlerine katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyecilerinin İzmir'de gördükleri dayanışmayı kendisine anlattığını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İtfaiyecilerimiz bizden İzmir halkına selam götürün dedi. Onların selamını iletiyoruz. Bu örnek dayanışmada başkanımızın, valimizin, bakanımızın, bütün kurumların emeğine sağlık. Çadırlarda kalan insanlarımızın sıcak yuvaya geçmesi için İzmir Büyükşehir Belediyemizin başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası için yürekten alkışlıyorum. Elimden geldiği kadar katkı sundum. Sunmaya devam edeceğim. İstanbul halkı adına yönetmeliklerin ve kanunun el verdiği şekilde iştiraklerimizle katkı sunacağız. İmkanı yerinde olan iş insanlarımızı yaraların sarılmasına katkı sunmaya davet ediyorum. Ben de onlard an biri oldum. Olmaya devam edeceğim. Bu dayanışma örneğini gösteren İzmir'e teşekkür ediyorum. Bir daha böyle can kaybı yaşadığımız bir afet yaşamayız. Bir insanımızın burnu kanamasın, çocuklarımızın ümitleri kırılmasın. Güzel İzmir'de güzel günlerde buluşmak dileğiyle."