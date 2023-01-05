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Dededen üvey toruna cinsel istismar! Kendini bu sözlerle savundu!

Dededen üvey toruna cinsel istismar! Kendini bu sözlerle savundu!
05 Ocak 2023 Perşembe 12:26

Ankara'da 58 yaşındaki O.S. üvey torunu 14 yaşındaki M.M. adlı kıza istismarda bulundu. 16 yıl hapis istemi ile yargılanan dede O.S., "Evin içinde bornozla dolaşıyordu" diyerek kendini savundu

Kırgızistan uyruklu M.M., geçen yıl 25 Haziran'da, anneannesinin ikinci evliliğini yaptığı O.S.'nin birlikte yaşadıkları evde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, Adana'da yaşayan annesine anlattı. Annenin şikayetiyle gözaltına alınan O.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanarak, O.S. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen O.S., "Eşimle aramızda anlaşmazlıklar var. Bu nedenle bana iftira atıyorlar. M.M. son zamanlarda benimle küfürlü konuşuyordu. Evin içinde bornozla dolaşıyordu" dedi.

İddianamede yer verilen adli görüşmeci raporunda ise mağdur çocuk M.M.’nin beyanlarının güvenilir bulunduğu belirtildi. Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce düzenlenen raporda da M.M.'de cinsel istismar eylemlerine ilişkin iz ve emarelere rastlanıldığı ifadesi yer aldı. Sanık O.S., iddianamenin kabul edildiği Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #dede #cinsel istismar #haber
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