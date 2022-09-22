KAZA GEÇİREN ACUN'DAN YENİ HABER
KAZA GEÇİREN ACUN'DAN YENİ HABER
0
KOLAJENİN FAYDALARI NELER?
KOLAJENİN FAYDALARI NELER?
0
FACEBOOK LİDERLİĞİ KAPTIRMIYOR
FACEBOOK LİDERLİĞİ KAPTIRMIYOR
0
ŞARKICI DAMADIN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKINCA...
ŞARKICI DAMADIN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKINCA...
0

Dedikodu yüzünden kuzenini öldürdü

Adana’da 'dedikodu' yüzünden çıkan tartışmada H.T. (17), teyzesinin oğlu Berat Yüce'yi (20) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan H.T. tutuklandı

Dedikodu yüzünden kuzenini öldürdü
22 Eylül 2022 Perşembe 10:54

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında bir süre önce dedikodu nedeniyle husumet başladı. Ailelerin çocukları H.T. ile teyzesinin oğlu Berat Yüce olay günü mahallede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede H.T., cebinden çıkardığı bıçakla kuzeni Yüce’yi göğsünden yaraladı. Yüce kanlar içinde yere yığılırken, H.T. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan Berat Yüce, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, şüpheli H.T.’yi yakın bir sokakta yakalayıp, gözaltına alındı.

Berat Yüce’nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #cinayet #ölüm #kuzenini öldürdü
Önceki Haber
Facebook zirveyi kimseye kaptırmıyor
Sonraki Haber
Kolajen kemikleri güçlendirir mi?
Kendini asmak isteyen genç kız son anda kurtarıldı! Odasından bu resimler çıktı!
Kendini asmak isteyen genç kız son anda kurtarıldı! Odasından bu resimler çıktı!
0
"Almanya'ya götüreceğiz" dedikleri Suriyelileri gasbettiler!
"Almanya'ya götüreceğiz" dedikleri Suriyelileri gasbettiler!
0
Tuz Gölü'nden satmak için çaldıkları flamingolar bagajda öldü!
Tuz Gölü'nden satmak için çaldıkları flamingolar bagajda öldü!
0
Sağlık Bakanlığı'ndan atama duyurusu
Sağlık Bakanlığı'ndan atama duyurusu
0
Türk Standartları Enstitüsü 61 kişi alacak
Türk Standartları Enstitüsü 61 kişi alacak
0
İşaret dili tercümanı alınacak
İşaret dili tercümanı alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.