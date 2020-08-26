Ege Üniversitesinde; son 3 yıl içerisinde ulusal ve uluslararası arenada yükselen başarı grafiğinin sürdürülebilir hale gelmesi ve daha ileri noktalara taşınması için "İstişare ve Değerlendirme Toplantıları" Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi Ailesi olarak 'Ege Üniversitesi' markasını daha da güçlendirmek, üniversitemizi hem ulusal hem uluslararası düzeyde nitelikli bilgi üreten bir yükseköğretim kurumu haline getirmek için istişare ve değerlendirme toplantılarımıza devam ediyoruz" dedi.

Ege Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın başkanlığında, Kovid-19 pandemi tedbirleri alınarak yapılan "EÜ İstişare ve Değerlendirme Toplantıları" devam ediyor. Düzenlenen program kapsamında Edebiyat ve İletişim fakülteleri öğretim elemanları ile bir araya gelen Rektör Budak, uzaktan eğitim, araştırma ve geliştirme, öğrenci merkezli yönetim, kalite ve akreditasyon, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ile şeffaf ve paylaşıma dayalı hesap verebilir yönetim konularında hem fikir alış verişinde bulundu hem de akredite olan bölümlerin sertifikalarını takdim etti.

Beyin fırtınası yapıyoruz

Açık havada akademisyenlerle ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Budak, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda Ege Üniversitesi Ailesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Üniversitemiz akademisyenlerini ağırladığımız toplantılarımızda, gelecek vizyonumuzu oluşturacak projeler ile ülkemizin ulusal kalkınma hedeflerine ilişkin yaptığımız katkılar ve bundan sonraki yol haritamızla ile ilgili beyin fırtınası yapıyoruz. Ege Üniversitesi üst yönetimi olarak stratejik yönetim, süreklilik ve kalite kavramlarını içselleştirerek, kurumsal realitelere ve hedeflere uygun bütüncül bir anlayışın yerleşmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana mevzuatımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızda; ulaşılabilir, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim felsefesi ile hareket ederek önemli başarılara imza attık. Enerjimizi ve vaktimizi bilimsel araştırmaya daha çok harcayarak nitelikli araştırmaların, projelerin ve çıktıların alınmasının önündeki her türlü engeli kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın ayağına giderek, örnek bir iletişim ve bilim ekosistemini geliştirdik. Pek çok alanda 65 yıllık geçmişi ile öncü olan, çok sayıda ilke imza atan üniversitemiz şimdi de adını araştırma üniversiteleri arasına yazdırmak için gerekli parametreleri tamamlayarak geleceğe daha emin adımlarla yürüyor" dedi.