KOLAJENLİ TÜRK KAHVESİ
KOLAJENLİ TÜRK KAHVESİ
0
KIZARMIŞ GIDADAKİ TEHLİKE
KIZARMIŞ GIDADAKİ TEHLİKE
0
DUVARLARA RENK KATIYOR
DUVARLARA RENK KATIYOR
0
OYUN HAMURUNDAKİ TEHLİKE!
OYUN HAMURUNDAKİ TEHLİKE!
0

Dehşet! 2 kişiyi öldürdü, intihar etti!

Silivri'de bir kişi, annesini ve bir yakınını silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti

Dehşet! 2 kişiyi öldürdü, intihar etti!
28 Şubat 2021 Pazar 15:29

Olay, gece 01.30 sıralarında Çanta Balaban Mahallesi'nde 2 katlı bir evde yaşandı. Murat Berk (33) henüz belirlenemeyen nedenle öz annesi Gülsüm Berk ve yakını olduğu belirtilen Güler Kaya'yı silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi savcının olay yerinde incelemesinin ardından 3 kişinin cenazesi  İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #silivri #cinayet #intihar
Önceki Haber
Selde zarar gören Homeros Vadisi yenileniyor
Sonraki Haber
Dehşet! 2 kişiyi öldürdü, intihar etti!
Cansız bedenini sevgilisi buldu!
Cansız bedenini sevgilisi buldu!
0
Park meselesi yüzünden dövülen engelli adam hayatını kaybetti
Park meselesi yüzünden dövülen engelli adam hayatını kaybetti
0
Bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu!
Bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu!
0
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor. Ortalığı gündüz gibi aydınlattı
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor. Ortalığı gündüz gibi aydınlattı
0
SMS ile 77 bin TL dolandırıldılar
SMS ile 77 bin TL dolandırıldılar
0
Bursa Büyükşehir 5 taşınmazını kiraya verecek
Bursa Büyükşehir 5 taşınmazını kiraya verecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.