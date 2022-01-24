Dehşet görüntüler! Çocuğunu böyle darp etti!

Alanya'da kızının karnesini beğenmeyen bir baba, çocuğunu feci şekilde darp etti. O görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan vahşette iddiaya göre cani baba, karnesini beğenmediği kızını tekme tokat dövdü. Dehşet anları sosyal medyada hızla yayılırken, görüntüleri izleyen binlerce kişi cani babaya tepki gösterdi.

Görüntülerde kızını yanına çağıran babanın acımasızca tokat attığı anlar yürekleri sızlatırken, cani baba için sosyal medya üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı hesapları etiketlenerek ihbarlar yapıldı. Kızını ters çevirerek kafasını yere vuran baba için işlem başlatılması bekleniyor.