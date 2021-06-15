Dehşet olay! Bir kadın öldürüldü, eski kocası intihar etti!

İstanbul Ataşehir'de bir şirket binası önünde kadını başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçtı. Kadın hayatını kaybederken, olaydan sonra da kadının eski kocası intihar etti

Güvenlik kamerasına yansıyan dehşet saat 09.40'da saatlerinde Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'taki holdingi binası önünde yaşandı.

İddialara göre SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı Aydın Mert içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çanta şirket binasından çıkarak lüks cipe binecekleri sırada yanlarına bir araç yaklaştı.

Silahlı 3 saldırgan para dolu çantayı almak istedi. Ancak Koçan direnince saldırganlar silahla ateş açtı. Koçan başından Mert ise kolundan yaralandı. Sibel Koçan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, boş kovan ve araçta inceleme yaptı.

Bu arada kaçan saldırganların kullandığı aracın ikiz plaka olduğu belirlendi. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Ayhan Morkoç, "Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" diye konuştu. Polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



ESKİ KOCASI İNTİHAR ETTİ

Bu arada Sibel Koçan'ın eski kocasının olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği öğrenildi. İntihar eden kişinin aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.



GASP DEHŞETİ KAMERADA

Yaşanan silahlı gasp dehşeti güvenlik kamerasına yansıdı .Görüntülerde Sibel Koçan ve yanındaki Aydın Mert'in yanında hafif ticari araç duruyor. Araçtan 2 kişi iniyor. Direksiyon da ise diğer saldırgan yer alıyor. 2 kişi araçtan inerek para dolu çantayı almaya çalışıyor. Bu sırada gaspçılarla Sibel Koçan ve yanındaki kişi arasında arbede yaşanıyor. Saldırganlar ateş ettikten sonra çantayı alıp kaçıyor.