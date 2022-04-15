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Demir yüklü TIR, gecekondunun üzerine devrildi

Demir yüklü TIR, gecekondunun üzerine devrildi
15 Nisan 2022 Cuma 08:36

İstanbul Sarıyer'de üstünde inşaat demiri yükü olduğu öğrenilen bir TIR, gecekondu evin üzerine düştü. Meydana gelen kazada evde bulunan 4 kişi ve TIR'ın şoförü yaralandı


Sarıyer'de inşaat demiri yüklü TIR, gecekondunun üzerine devrildi. 1’i şoför 5 kişi yaralandı. Gecekondudan yara almadan kurtulan Ali Tosun "Yatak odasında TIR’ın tekerlekleri vardı. Orayı komple aşağı indirmişti. Bizim aile üyeleri feryat figan ediyordu. Ben kapılar sıkıştığı için dışarı çıkamadım. Camdan dışarı çıktım. Abim enkazın altında kalmıştı" dedi.

Sarıyer'de inşaat demiri yüklü TIR, gecekondunun üzerine devrildi. 1’i şoför 5 kişi yaralandı. Gecekondudan yara almadan kurtulan Ali Tosun "Yatak odasında TIR’ın tekerlekleri vardı. Orayı komple aşağı indirmişti. Bizim aile üyeleri feryat figan ediyordu. Ben kapılar sıkıştığı için dışarı çıkamadım. Camdan dışarı çıktım. Abim enkazın altında kalmıştı" dedi.


"BİZİM AİLE ÜYELERİ FERYAT FİGAN EDİYORDU"

Gecekondudan yara almadan kurtulan Ali Tosun, "Bir saat önce bir gürültüyle uyandım. Yatak odasında TIR’ın tekerlekleri vardı. Orayı komple aşağı indirmişti. Bizim aile üyeleri feryat figan ediyordu. Ben kapılar sıkıştığı için dışarı çıkamadım. Camdan dışarı çıktım. Abim enkazın altında kalmıştı. Öyle bir yerde sıkıştı ki 30 ton inşaat demiri var. Demirlerle duvarın arasında kalmıştı. Hiçbir şey yapamadım. Her yere haber verdik. Abimi çıkardılar hastaneye kaldırdılar. Abim orta yaralı diğerleri hafif yaralı. TIR’ın çarptığı bölümde olsalardı hepimiz gitmiştik. Burada daha önce de kaza oldu. Buradaki sıkıntı şu; navigasyonu açıp tünele bağlanmaya çalışıyorlar. Normalde TIR'ların tünele girmesi yasak ama buradan geçiyorlar. Kaza nedeniyle üç evde hasar var. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu burada bitmeyecek. Bunun çözümü yok. Nereye başvurduysak olmadı. Sürekli bir mağduriyet. Çözemedik." dedi.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de devrilen TIR’ı kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sarıyer #tır #gecekondu #tır kazası
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