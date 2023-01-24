Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 kişi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlan için başvurular bugün başlayacak olup 15 gün sürecektir.



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