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Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
15 Temmuz 2021 Perşembe 11:37

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi birimlerine  2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu   ile Öğretim    Üyeliğine    Yükseltilme    ve    Atanma    Yönetmeliğinin    ilgili    maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

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