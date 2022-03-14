Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi için öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlan için başvurular 14 Mart 2022 tarihinde başlayacak olup 15 gün sürecektir.

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