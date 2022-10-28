DENİZ ANASINI AHTAPOT SANINCA...
DENİZ ANASINI AHTAPOT SANINCA...
0
TWITTER ARTIK ONUN!
TWITTER ARTIK ONUN!
0
ERKAN YOLAÇ YOĞUN BAKIMDA
ERKAN YOLAÇ YOĞUN BAKIMDA
0
İZMİR'DE KİTAP FUARI AÇILIYOR
İZMİR'DE KİTAP FUARI AÇILIYOR
0

Deniz anasını ahtapot sanınca...

Denizde yakaladığı deniz anasını ahtapot sanarak karaya çıkaran ve o anları kayda alan arkadaşına "Evet arkadaşlar ahtapot yakaladık, işte görüyorsunuz" diyen vatandaş, canı yanmaya başlayınca bir anda koşar adımlarla çığlık çığlığa denize atladı

28 Ekim 2022 Cuma 09:55

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde denizden ahtapot sanarak çıkardığı deniz anasını kucağına alan vatandaş, "Evet arkadaşlar ahtapot yakaladık, işte görüyorsunuz" diyerek o anlarını kaydeden kamera önünde şov yapmaya başladı. Ancak bir süre sonra canı yanmaya başlayan vatandaş, kucağında tuttuğu şeyin aslında ahtapot değil deniz anası olduğunu fark etti. Deniz anasını kucağından bırakıp koşar adımlarla denize atlayan vatandaşın o anları izleyenleri güldürdü.

Kısa sürede çok izlenenler arasına giren videoda denizden çıktıktan sonra tekrar deniz anasının başına gelen vatandaşın görüntüleri kayda alan arkadaşına yaşadığı acıyı anlatırken, "Yapışkan var, zehirliyor" demesi dikkat çekti.

Etiketler; #denizanası #ahtapot #haber
Önceki Haber
Gamze'nin ölümünde flaş gelişme! Anne ve baba tutuklandı!
Sonraki Haber
İZBAN'ı kullanacak İzmirliler dikkat!
Ankara Üniversitesi 175 kişi alacak
Ankara Üniversitesi 175 kişi alacak
0
TPAO uzman yardımcısı alımı yapacak
TPAO uzman yardımcısı alımı yapacak
0
Namaz kılarken fenalaşan çoban öldü!
Namaz kılarken fenalaşan çoban öldü!
0
Kızını öldüren annenin cezai sorumluluğu tam çıktı
Kızını öldüren annenin cezai sorumluluğu tam çıktı
0
Çiftetelli çalmadığı için dayak yiyen müzisyen: Ben öldüresiye dövüldüm, neden tutuklanmadılar?
Çiftetelli çalmadığı için dayak yiyen müzisyen: Ben öldüresiye dövüldüm, neden tutuklanmadılar?
0
Süt sağmak için gittiği ahırda elektrik çarpan 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti!
Süt sağmak için gittiği ahırda elektrik çarpan 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.