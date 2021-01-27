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Denize 60 metre mesafedeki evinin balkonunda balık buldu!

Antalya Konyaaltı sahiline fırtınalı havada, 60 metre mesafedeki bir sitenin 3'üncü katında oturan Kadriye Bahadır, balkonunda gördüğü balıkla şaşkına döndü. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın bir tür yılan balığı olduğunu belirterek, "Bu balığı martının biri yemek üzere ya balkona getirdi, ya da taşırken ayağından düşürdü" dedi

Denize 60 metre mesafedeki evinin balkonunda balık buldu!
27 Ocak 2021 Çarşamba 15:35

Konyaaltı sahiline 60 metre uzaktaki bir sitenin üçüncü katında oturan Kadriye Bahadır, sabah balkona çıktığında balık olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İlk görüşte balığı yaprak sandığını anlatan Bahadır, "İlk bakışta yaprak sandım, balık olduğunu görünce çok heyecanlandım. Daha önce balkonuma kuş, kelebek gibi hayvanlar gelmişti. İlk kez bir balıkla karşılaşıyorum. Geceden gelmiş olabilir. Sabah balkona çıktığımda buldum. Farklı bir balık türüne benziyor. Ben zargana diye düşündüm. Fırtınanın etkisiyle buraya geldiğini düşünüyorum" diye konuştu.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Kadriye Bahadır'ın balkonunda bulduğu balığın bir tür yılan balığı olduğunu belirterek, "Bu balığı martının biri yemek üzere ya balkona getirdi, ya da taşırken ayağından düşürdü" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #balık #balkonda balık
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